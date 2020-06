Celso Bel recibió el alta luego de haberse realizado el segundo hisopado: “Gracias a Dios ya estamos de alta con mi esposa Julia. Me hicieron el segundo hisopado y dio negativo, pasaron los 14 días que establece el protocolo y estamos de alta. Fueron dos hisopados los que me hicieron, el primero cuando fui por los prequirúrgicos que dio positivo y este segundo que dio negativo luego de los 14 días de aislamiento. Afortunadamente nunca tuve síntomas en todos estos días, me tomaron la temperatura todos los días, la vez que más tuve fue 36.2 grados, no presenté fatiga, nada”.

“Fueron momentos complicados desde lo emotivo. Yo no tuve síntomas y eso fue lo que más llamó la atención, pero a la vez me llevó tranquilidad. Lógicamente que fueron sensaciones raras, miedo no tuve, si cierta preocupación por mis hijos y mis contactos, por la situación que atravesó la gente con la que había tenido contacto, pero miedo no es la palabra. Estaba seguro de cómo había hecho las cosas y la falta de síntomas me llevó tranquilidad. Quiero agradecer a la gente de Pilar, a la gente de la Residencia normal Marista que no nos han dejado faltar nada y a toda la gente de Gualeguaychú que nos ha acompañado en este momento, me sentí verdaderamente muy acompañado”, sostuvo sobre los momentos vividos en el tiempo de aislamiento.

Sobre las particularidades de su caso, que fue confirmado como positivo sin tener ningún tipo de síntomas, Celso explicó que “hablé con profesionales acá en Pilar, también con infectólogos conocidos de Gualeguaychú y me dijeron que la posibilidad de un falso positivo es real, que es mucho más posible que se produzca un falso negativo. Todos coinciden en que hay mucha información cruzada sobre el virus, que todavía falta saber mucho sobre la evolución y en cómo se manifiesta”.

Sobre los próximos pasos que deberá dar, ya con el alta médica de Covid-19, Bel dijo: “sigo en Pilar, tengo que practicarme la operación programada por la que originalmente vine para acá. Nuevamente tendré que hacerme un hisopado como parte de los prequirúrgicos y si Dios quiere, el viernes ingresaré a quirófano”.

