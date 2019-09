El bono de un nosocomio cordobés afecta al hospital San Roque de Paraná

Es un verdadero misterio establecer si es legal o no la existencia de un bono del hospital San Roque de la capital codobesa. Al menos, por lo que han informado autoridades de la Cooperadora del hospital San Roque de Paraná, hay situaciones muy llamativas y hasta irregulares.

Todo se inició con la recepción en la Web de UNO de varios mensajes que daban cuenta de situaciones irregulares en la venta de bonos y rifas, tanto en Paraná, en Gualeguay y en otras ciudades pertenecientes -aparentemente- al hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.

Lo que más preocupación provocó a los lectores de UNO, fue que no quedaba claro si el beneficio era para el nosocomio de la docta o bien de la capital entrerriana.

En ese marco, se hizo saber que era altamente probable que se estuviera frente al delito de Estafa, habida cuenta que se anunciaba el bono como parte de un proyecto que cuenta con el respaldo de la Cooperadora del Hospital San Roque de Paraná y del propio Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos.

¿Dónde surgía la duda? en que la foto que ilustraba el bono y la rifa, pertenecía a las instalaciones y frente del hospital, pero de la capital cordobesa.

No es mi firma

Otro punto que se va a reclamar oficialmente una profunda investigación, es que los nombres que aparecen en la documentación del bono, son justamente el tesorero y la presidenta de la Cooperadora del hospital entrerriano. Al menos los entrerrianos no estaban al tanto de ser parte de esas iniciativas cordobesas.

En ese marco, la presidenta de la entidad de Paraná, Raquel Marcoantonio le dijo a UNO: "Estoy muy preocupada porque mi nombre, apellido y la firma están en esa rifa, y yo no firmé nada, por lo que no sé porqué aparezco en algo que no autoricé".

"Deseo advertir a la población que nuestro bono es legal, tiene el respaldo oficial y nunca tuvo inconvenientes con situaciones irregulares. Más allá que no tenga nada que ver con la publicación en Córdoba, vamos a tomar los recaudos necesarios para que esto se aclare, y alertar que no nos hacemos responsables de nada que tenga que ver con esa iniciativa", resaltó para aclarar: "No se si es legal o no el bono de Córdoba y no sé quién lo distribuye en Entre Ríos. Lo que sí se es que a mi nadie me solicitó autorización para aparecer en la rifa".

"Nuestro único interés es que no se mezcle nuestra entidad, nuestros apellidos en situaciones confusas, ojalá esto se aclare, pero tenemos la idea de ir hasta las últimas consecuencias", referenció la presidenta de la Cooperadora.

¿Quién los autorizó?

En otro orden, los lectores de UNO mencionaron que los vendedores que fueron vistos en Paraná y Gualeguay deben contar con un organizador de la actividad. Se hizo saber que las ventas de rifas, bonos u otro tipo de iniciativas solidarias deben contar el menos con la autorización de la municipalidad de cada ciudad. De lo contrario se estaría frente a una actividad clandestina e ilegal.

Pero si cuentan con la habilitación, se debería al menos, haber controlado el respaldo oficial de la rifa que supuestamente se ofrece y provendría de la provincia de Córdoba.