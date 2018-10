El barrio impulsado por Eva y Juan Perón pierde su identidad

No es la primera, y seguramente tampoco será la última. La imagen de la demolición de la vivienda estilo chalet californiano en el barrio San Martín de Paraná se ha ido repitiendo en los últimos años. Y obedece al fenómeno de construcción sin planificación ni criterios urbanos de identidad y preservación histórica que lamentablemente moldea el perfil caótico de la ciudad de los últimos años.

Como tantos otros sectores, el complejo construido en los años 50 del siglo pasado por Juan Domingo y Eva Perón ha ido perdiendo su singularidad. Ni los propios gobiernos peronistas de los últimos 12 años en Paraná se hicieron eco del pedido de los vecinos para que sea declarada área patrimonial. No se acordaron ni los representantes del Departamento Ejecutivo, ni tampoco del Concejo Deliberante. Como viene aconteciendo lamentablemente con todos los desarrollos urbanos, no hay criterios definidos: no se trata solo de prohibir o autorizar libremente, sino de definir zonas para cada uso y tipos de emprendimientos.





Embed



Durante las últimas tres gestiones se presentaron proyectos de ordenanza para defender las cualidades de ese barrio jardín, establecidas por la escala y por el retiro de la línea de edificación, y que incluía justamente su demolición. Actualmente esa tarea se lleva adelante en una vivienda ubicada sobre calle Salvador Maciá, próxima a División Los Andes, y vale aclarar, se realiza sin ningún impedimento legal ni fuera de normativa alguna.

La obra empezó con la construcción de unas 60 viviendas, en una primera etapa, recordó ayer a UNO la arquitecta Mariana Melhem, delegada de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. El plan comprendía otras 100 viviendas más, por lo que el Estado nacional había adquirido terrenos adyacentes al barrio.

El San Martín fue el primer barrio en construirse por fuera del radio de Paraná marcado por los bulevares, por una acción directa del Estado, que compró las tierras por ley y luego facilitó los prototipos de vivienda.

Meses atrás, en una recorrida junto a la arquitecta, UNO TV describió aquel emprendimiento urbano concretado a través de la Junta Autónoma Administradora de la Vivienda –durante la gestión de los gobernadores Héctor Domingo Maya (1946-1950), Ramón Albariño (1950-1952) y Felipe Texier (1952-1955), en el marco del plan Eva Perón, que ofrecía créditos hipotecarios a la clase obrera.

UNO realizó el rescate audiovisual del complejo situado entre calles Marcos Sastre, División de los Andes, Salvador Maciá y Ruperto Pérez. Como parte del ciclo Patrimonio urbano realizó el rescate audiovisual del complejo situado entre calles Marcos Sastre, División de los Andes, Salvador Maciá y Ruperto Pérez.

De veredas anchas, las casas estilo chalet californiano o estilo Mar del Plata, fueron típico de la arquitectura de la época; con techos de tejas, aberturas de madera, un espacio de jardín al frente y porche.





Embed

"La propia Eva, cuando plantea la posibilidad del crédito para trabajadores dice que hay que diseñarlas de manera tal que un funcionario pueda vivir en ellas, es decir, con los mismos elementos de confortabilidad. Había una calidad constructiva que se asociaba con la calidad de vida y con una idea de inclusión, por sobre todas las cosas".





Esas particularidades edilicias se han ido perdiendo progresivamente. Reformas mediante, o incluso demoliciones, han ido destruyendo la historia.