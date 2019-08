El balance de las fuerzas que podrían llegar a conseguir una banca en octubre

Si bien las elecciones en la provincia estuvieron fuertemente influenciadas por el contexto nacional, son muchas las cuestiones que quedan por analizar en materia de resultados. Una de ellas es el desempeño de las fuerzas minoritarias y de los candidatos a cargos legislativos que llegaron a la elección general del 27 de octubre. Es el caso del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, que en la provincia se sumó a la alianza histórica a nivel nacional con el Frente de Izquierda (FIT) Unidad, postulando a diputada y senador nacional, a Nadia Burgos y Luis Meiners respectivamente. Al hacer un balance del desempeño del espacio, Burgos reclamó una salida del Ejecutivo del presidente, Mauricio Macri, y que se convoque en forma anticipada a elecciones. “Se tiene que convocar a una asamblea constituyente”, sentenció la referente del movimiento.

“Se expresó fuertemente el rechazo hacia el macrismo y en ese rechazo se fortalece una alternativa que no es real. Nosotros durante toda nuestra campaña realizamos muchísimo esfuerzo. Es fundamental reconocer que la izquierda con la unidad pudo ser una alternativa real para millones de trabajadores que decidieron decirle no a la polarización. En realidad pudimos demostrar que esa falsa polarización que se intenta instaurar todo el tiempo no es tal y que hay una alternativa que no se sostiene”, detalló en diálogo con UNO.

En estos términos la izquierda entrerriana destacó que el resultado electoral viene a demostrar la consolidación de la propuesta, y el desarrollo territorial del espacio en las principales ciudades. “Siendo la cuarta fuerza a nivel nacional, con (Nicolás) Del Caño y Romina Del Plá a la cabeza, siendo la cuarta fuerza en diputados y senadores en la provincia, eso es algo importantísimo para nosotros. Con un intento de falsa polarización intentaron acallarnos, intentaron hacernos creer que hay dos opciones. Y nosotros pudimos darle una pelea absolutamente desigual, con una campaña a pulmón”, reflexionó.

Burgos adelantó que ya se pusieron a diagramar la campaña rumbo a las presidenciales de octubre. Consultada por si el crecimiento se midió por el mayor caudal de votos respecto de junio, la candidata respondió: “Son elecciones diferentes, pero lo importante es que se muestra que la izquierda tienen un piso en Entre Ríos, que son casi estos 19.000 votos que obtuvimos para Diputados. Ese caudal de confianza que nos dan, también es un apoyo y un fortalecimiento a quienes siempre estamos en la lucha”.

La militante también se expresó sobre la corrida del dólar y el impacto que ello genera en los sectores más desfavorecidos. “Esto demostró lo que va a ocurrir en los próximos meses, con la corrida cambiaria que hubo, con la devaluación del 20% de nuestros salarios y jubilaciones en solamente horas. Como decíamos en la campaña, la crisis se va a profundizar y entonces es necesario fortalecer alternativas que van a estar del lado de los trabajadores, gobierne quien gobierne. Haciéndole frente al ajuste, haciéndole frente a la represión”, enfatizó.

“Ganamos bien la interna”

El dirigente del socialismo y flamante candidato a diputado nacional por Consenso Federal, Juan Manuel Rossi, se mostró reconfortado por el buen resultado de la fuerza en las elecciones de medio término. No solo que superaron el piso de las PASO, sino que se impusieron en la interna ante la lista 50B. “Estamos muy contentos por el resultado; nuestra elección interna fue contundente a nuestro favor, sobre todo en Paraná, en Uruguay y en Concordia, es decir en las ciudades más grandes. Y lo de (Roberto) Lavagna fue muy bueno en la provincia”, subrayó.

En su categoría Rossi obtuvo alrededor el 60% de los votos contra el 39,5% de los sufragios de la nómina que llevaba como precandidatos al Senado a Roberto Jurado y a Luis Toto Díaz para la Cámara de Diputados.

“Esperábamos menos, incluso que la interna sea más pareja. En Paraná sacamos 13.000 votos. Hicimos una campaña austera, positiva en las redes y la conjunción del socialismo, el vecinalismo y el partido Ser fue muy importante. Tenemos una lista de gente joven y que no vive de cargos políticos”.