El aislamiento social es un gran momento para pensar en los demás

La licenciada en Psicología y doctorada en Psicoterapia Sistémica, Relacional y Familiar, Ingrid Williams explicó a UNO que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para frenar la pandemia del coronavirus, es una excelente oportunidad para “pensar en el otro, para dejar de ser egoístas, tenemos la oportunidad de pensar que uno es también es el otro, de tener conciencia, solidaridad, humanidad y respeto hacia las personas¿Un consejo? Dejemos de ser egoístas y narcisistas”.

En la entrevista mediante videollamada, este viernes, la profesional, subrayó que “hay que estar abiertos para ayudar a otros (inclusive en la virtualidad); cuidarnos, no salir y si lo hacemos que sea de a uno y respetando la distancia de los dos metros”.

Ingrid Williams remarcó que, como vivió en Italia le quedaron amigos que, en estas semanas le fueron advirtiendo de lo que se venía. “Hice el duelo por la vida normal que iba a dejar de tener. No vamos a tener la misma vida a partir de ahora sobre todo porque muchas cosas van a cambiar y los hábitos normales no los vamos a poder tener”, aclaró.

Reconoció que primero lloró porque advirtió lo que venía y “luego comencé con los hábitos: me levanto y decido las cosas que voy a realizar durante el día sabiendo que no puedo proyectar porque no se sabe el día que voy a salir a la calle con normalidad”.

ingrind 2.jpeg La licenciada en Psicología y doctorada en Psicoterapia Sistémica, Relacional y Familiar, Ingrid Williams

En positiva, explica que hay que mentalizarse a los nuevos hábitos: levantarse con ganas, entrenar, leer, limpiar, trabajar, preparar comida casera (sana) y dormir lo necesario.

Resalta el respeto a los ciclos circadianos (del latín circa-diem, que significa “alrededor del día). En los seres humanos, estos ciclos regulan funciones críticas como el comportamiento, los niveles de hormonas, el sueño, el ritmo cardiaco, la presión arterial, la temperatura del cuerpo y el metabolismo.

“Entreno tres veces por semana, cumplo con el protocolo de limpieza, utilizo los servicios de delivery para no moverme de casa porque así me siento segura. Tengo ocupada la cabeza y el físico”, resumió reconociendo la preocupación porque seguirá muriendo gente.

“Para la Psicología los dos grandes temas de la vida son: el amor y las separaciones. Estas preocupaciones ahora nos atañe a todos. Nos separamos de la zona de confort.

Mirando lo positivo, me cocino, como más sano, mi cuerpo está mejor porque entreno más, tengo más tiempo para trabajar. El temor por los demás es real: yo por amor no la veo a mi mamá, no veo a mis amigos. Trató de organizarme para cruzarme con la menor cantidad de gente posible en el cajero o en el supermercado”.

Entonces, en esta cuarentena que seguro se prolongará, para la doctora en Psicoterapia Sistémica, Relacional y Familiar, está claro que: “cuidar a otros significa pensar en los demás, en los adultos mayores, respetarles sus horarios y que ellos hagan sus tareas temprano. Todos, al estar vulnerables y encerrados tenemos todos las emociones muy flor de piel. Nos saca lo mejor y lo peor de cada uno. Estamos físicamente distanciados pero emotivamente más juntos que nunca”.