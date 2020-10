El aire acondicionado abre debate en torno al coronavirus

También en Rosario se viene debatiendo este tema, y de antemano las autoridades sugieren evitar el aire acondicionado para que no haya circulación del virus en espacios cerrados; y como debe haber ventilación permanente, se pide que en caso de hacerlo funcionar sea con las puertas o ventanas abiertas.

En Paraná todavía no se habla mucho de la cuestión, por lo menos no de manera oficial. No obstante, los sectores que brindan servicios y en los que habitualmente el aire acondicionado suele encenderse indefectiblemente en días calurosos para brindar una comodidad al cliente ya están analizando el tema.

aire acondicionado.jpg La utilización del aire acondicionado abre un nuevo debate en torno al coronavirus

Tanto taxistas como comerciantes y referentes de locales gastronómicos están atentos a las directivas que se tomen al respecto.

El secretario general en Entre Ríos de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Hugo Permayú, confió a UNO que es una charla que tienen pendiente con las autoridades municipales, y manifestó: “Sabemos que hay algunos profesionales de la salud que han dicho que el aire acondicionado, al no tener salida, puede contribuir a la circulación de coronavirus, y por eso se aconseja que se tengan abiertas todas las ventanas y demás. Hay que ver cómo hacer, porque en los días de tanto calor, como fue este lunes, es imposible no encenderlo”.

Asimismo, comentó que la mayoría de los locales gastronómicos en la capital entrerriana cuentan con este dispositivo, y evaluó: “Los usuarios van adonde hay aire acondicionado. Debemos hablar sobre el tema. Algo parecido pasa con la música fuerte en estos locales, ya que dicen que esto obliga a hablar más alto a la gente y la saliva se expande más y es foco de contagio también. Parecen tonterías, pero hay que tenerlas en cuenta”.

Darío Michelli, presidente de la Cooperativa de Radiotaxi de Paraná, mencionó: “El municipio no se ha expedido todavía sobre este tema. Solo hemos tenido conversaciones en la calle, pero no tienen la veracidad de una información oficial o de un decreto municipal. Lo que estamos analizando extraoficialmente por ahora es que el chofer va a prender el aire acondicionado, porque está entre 8 y 12 horas trabajando, y con estos días que hemos tenido de temperaturas muy altas es imposible trabajar sin aire”. Acto seguido, señaló: “Le vamos a solicitar al pasajero, en caso de que haya una disposición municipal en ese sentido, que baje la ventanilla en esos minutos que dura el viaje en el auto, que es lo sugerido desde antes por el tema del Covid, básicamente. Lo que pasa es que en la realidad los pasajeros prefieren tomar un taxi que tenga aire y viajar más cómodos, sobre todo cuando hay jornadas de calor agobiante, como pasó esta semana. Los choferes seguirán desinfectando el vehículo de manera habitual como hasta ahora”.

Consultado sobre el tema, el médico neumonólogo Sebastián Wusten explicó a UNO que si bien no hay un estudio científico que pruebe o confirme hasta ahora que el aire acondicionado puede contribuir a la proliferación de casos de Covid-19, existe una cuestión lógica al respecto que hay que contemplar: “Cuando se usa el aire acondicionado, generalmente se cierra todo para que el aire funcione, y si en un ambiente cerrado hay una carga viral importante se puede aerosolizar, es decir, quedar en el aire. Si a su vez uno hace recircular este aire adentro de un lugar cerrado, puede haber probablemente un mayor riesgo de contagio”, indicó.

A su vez, subrayó: “Lo mismo ocurre con el ventilador: si una persona tiene coronavirus y larga virus por la boca frente a un ventilador, hace que ese virus se vaya más lejos. Pero la verdad es que creo que el problema no se va a dar en los domicilios, porque uno convive con su familia, si no que va a ser a nivel institucional, por ejemplo en espacios laborales donde haga mucho calor, haya una persona que venga con síntomas y esté en un ambiente cerrado con aire acondicionado. Ahí es donde hay más riesgo de contagio”.

El especialista aconsejó en los hogares mantener los lugares ventilados. “Eso es lo mejor, y abrir ventanas para que haya corriente de aire. Esta situación con el aire acondicionado es algo más que viene para complicar una situación que ya de por sí es compleja”, opinó.

Opción

Claudio Manzo es electricista y técnico instalador de artefactos de aire acondicionado, y sobre este tema comentó a UNO que viene un tipo de filtro que es antibacterial y evitaría la proliferación del Covid. “Vienen hace mucho, pero no se los pide ni se los tiene en cuenta porque no hemos tenido antes un problema como el que ha generado el coronavirus. Hay determinadas marcas y modelos que ya lo traen puesto de fábrica, pero la mayoría no. En ese caso se los puede conseguir y colocar, y hay que recambiarlos cada tres meses para que sean efectivos y no pase ningún virus”, aseguró.

Según observó, el uso del aire acondicionado está muy arraigado entre las costumbres, por lo que será difícil pedirle a los usuarios que no lo enciendan: “A la gente no le importa cuánto sale un aire. El más barato está hoy alrededor de 38.000 pesos y lo compra igual. Quiere que uno se lo instale y que enfríe, y no se pone a pensar si contribuye a que se expanda o no el coronavirus cuando los días son tan calurosos”, remarcó.

Sobre utilizarlo con la puerta o alguna ventana abierta, concluyó: “Es una contraindicación, porque si se tiene la puerta abierta y no se cuenta con una cortina de aire, el aire frío se escapa. En realidad no enfría y no corta nunca, por lo que va a gastar más luz y se va a forzar más el aparato”.