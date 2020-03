Efecto coronavirus: prefirió cancelar un viaje y perder la fuerte suma que pagó

Nora es de Paraná, y a fines del año pasado adquirió un pasaje para viajar por su cuenta a Tailandia, dispuesta a cumplir su sueño de conocer ese país. Con la experiencia de haber conocido antes otros destinos con la misma modalidad, compró el boleto a través de una popular agencia de viajes on line, reservó los alojamientos y con entusiasmo diagramó su itinerario en base a una página de recomendaciones sobre los mejores sitios por conocer, en una travesía que iba a durar un mes e incluía además una visita a Malasia.

El vuelo estaba pautado para el jueves 19 de marzo. Sin embargo, la amenaza del coronavirus y su incesante expansión a diversos países la llevó a replantearse el viaje, y finalmente la semana pasada optó por cancelar los pasajes y hospedajes para no exponerse a un contagio.

Las últimas informaciones a nivel mundial dan cuenta de que el Covid-19 ya se expandió a 75 países –incluyendo la Argentina– y que son casi 100.000 los contagios.

Se han registrado, entre otros lugares, víctimas fatales en China, Irán, Italia, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos y Australia, y precisamente en Tailandia hubo hasta ahora 43 casos y un muerto por este virus. “Como el coronavirus se ha expandido muy rápidamente e iba a estar muy cerca del epicentro de la enfermedad, cancelé el pasaje, porque incluso iba a dedicar unos días para viajar a Malasia. No pude arriesgarme a ir, eso sería muy inconsciente de mi parte, porque no viajo en un contingente sino que voy sola. Así que lo suspendí”, contó a UNO Nora.

A su vez, explicó que si bien en un principio intentó reprogramar su viaje para más adelante, las políticas de la aerolínea le imponían una penalidad por la que iba a tener que pagar 60.000 pesos extras, así que renunció a su sueño, que quedará pendiente por ahora: “En la página por la que compré el pasaje nunca pude comunicarme con una persona para que me orienten, y no había opción para dejar el pasaje abierto”, lamentó, en referencia al sistema automatizado con el que se manejan en algunas compañías.

“Por cómo se está expandiendo el coronavirus, prefiero perder la plata y no arriesgarme. Con el vuelo perdí prácticamente todo lo que había pagado, que eran 54.000 pesos, a los alojamientos los contraté por una página que tiene cancelación gratuita y los pude suspender”, comentó.

El vuelo incluía una escala de ocho horas en Etiopía, y Nora debía contar con la vacuna contra la fiebre amarilla y sobre este punto señaló: “Como prevención piden esta vacuna al ingresar a Tailandia y vacuna contra la fiebre amarilla hay, pero contra el coronavirus no”.

“Aunque se exige un seguro de salud para viajar, en este contexto uno no puede disfrutar del paseo. Tenía que comprarme provisiones de mascarillas, y están especulando con el precio de eso, así que no iba a ser un viaje cómodo y placentero”, reflexionó.

La mujer, que había ido años anteriores a Marruecos, en África, y a países de Europa cuando había un peligro latente de atentados, sostuvo que esperará un tiempo prudencial para intentar de nuevo viajar a Asia y cumplir su anhelo, al menos hasta que el coronavirus deje de ser una amenaza.

Cautela

Sin dudas la proliferación del coronavirus es un tema que preocupa a quienes están planificando visitar algún país donde hay contagios confirmados, y en las agencias de viajes de Paraná son cautelosos al respecto. Oscar Basa, referente de una agencia del rubro en Paraná, sostuvo que “a China ya no se vende nada”, y afirmó: “La preocupación está, hay gente que respecto al destino Europa, sobre todo a Italia, está especulando qué va a hacer, viendo cómo se desarrolla esto”.

A su vez, señaló que cada año prepara un viaje con un grupo para agosto o septiembre, pero este año prefirió suspenderlo: “Esta es una decisión particular, teniendo en cuenta esto, porque tengo que bloquear pasajes aéreos, señarlos, y hasta que no se aclare este tema no lo vamos a hacer”, dijo, y analizó: “Con la gripe A pasó lo mismo. Los medios de comunicación y la gente hablan del tema y generan alarma, pero se siguió viajando. Y si bien esto puede ser un poquito más complicado, más que el coronavirus es la situación económica lo que frena las operaciones”.

Por otra parte, comentó que los vuelos de Alitalia están llegando normalmente al aeropuerto de Ezeiza, aplicando las correspondientes medidas de prevención, y aclaró: “Hay compañías que están dando la posibilidad de cambiar el vuelo sin las penalidades que se cobran siempre por modificar la fecha, o de cancelar, pero no son todas”.

Por su parte Lucía, de una agencia de calle San Juan, explicó a UNO: “La realidad es que la cantidad de infectados por coronavirus es mínima en relación a las personas infectadas por gripe. Se trata de un virus del que hay que cuidarse, igual que con cualquier otro virus. Este afecta a personas muy adultas, nada más, y como en general los servicios turísticos se dan con normalidad, lo que buscamos es que nuestros pasajeros más adultos reciban todas las recomendaciones al empezar el viaje”.

A su vez, comentó: “Tenemos en breve un viaje a España y Portugal y como había muchas personas adultas se dieron de baja como precaución y lo pospusieron. Por ahí quien decide no hacer un viaje ve otras opciones, ya que se deja un crédito a su favor porque abonó en dólares”.

Por otra parte, indicó que hasta ahora no han tenido cancelaciones a un viaje en el que se recorre Italia de norte a sur–país con alto índice de casos en Europa–, para el que faltan aún varios meses, sostuvo que los vuelos a Italia y España operan con normalidad: “Seguimos recibiendo consultas hacia esos destinos”, dijo, y concluyó: “No hay que dejar de viajar por el coronavirus”.