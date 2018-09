Duro descargo de un excombatiente contra una iniciativa de la Municipalidad

En mayo el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay sancionó la Ordenanza N° 10.104 a través de la cual se abrió un registro para inscribir a todos los conciudadanos que participaron de la gesta por la defensa de las Islas Malvinas , o sus familiares directos, en el caso de encontrarse fallecidos. Todos los allí inscriptos recibirán una distinción denominada Gaucho Rivero, que será otorgada el 20 de noviembre en recordación del Día de la Soberanía. En este marco también recibirán el reconocimiento aquellos soldados que fueron movilizados a instancias del conflicto, pero que no participaron del mismo en las islas.

Armando Scévola, uno de los excombatientes más reconocidos de la provincia por su labor constante para sostener en la memoria colectiva aquella gesta de 1982, se mostró totalmente contrario a la inclusión de personas que no participaron del conflicto bélico y ponerlos en pie de igualdad con quienes sufrieron o dejaron la vida por Malvinas.

El descargo

"Soy Armando Scévola exsoldado combatiente de Malvinas clase 1962, pertenecí al Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de Río Grande Tierra del Fuego", señala Scévola a manera de presentación.

"En la mañana del 11 de septiembre en el concejo Deliberante de la Ciudad de Concepción del Uruguay Entre Ríos, se llevó a cabo la presentación del premio Gaucho Rivero para realizar un homenaje a los Veteranos de Malvinas de nuestra ciudad. Esta información la recibo a través de un medio de comunicación radial, no por invitación formal como me parece correcto; me hago presente en el salón del Concejo, me saludan y les comento lo escuchado en la radio y si podía quedarme, me respondieron sí, que tome asiento. Los concejales se ubicaron para estar más cerca de los "Veteranos" homenajeados. De pronto comenzaron a entrar por ambas puertas personas conocidas e inclusive algunos amigos, uno de ellos que habíamos viajado juntos para hacer la revisación médica del Servicio Militar Obligatorio en octubre de 1981, además también familiares (estos NO de caídos en Malvinas) para mi sorpresa. Y pensé: ¿Cómo los que no fueron a pelear recibieron invitación, es más, también los familiares? Es ahí donde me doy cuenta de que no debía estar en ese lugar e intento retirarme, cuando la persona que fue a acompañarme me pide que espere".

Según relata el propio excombatiente: "Al comenzar la sesión el presidente del Concejo, Martín Oliva, comenta los argumentos por qué hicieron esta ordenanza que según ellos fue solicitado por los Veteranos –cosa que los Veteranos de Guerra nunca pedimos– y luego unas palabras –confusas para mi opinión– y entrega la ordenanza a la señora concejal María Tourfiní de Córdoba que también expone lo suyo, pero nunca lee la resolución. Luego le pasa la palabra al señor Juan Martín Garay junto con la Ordenanza, que tampoco es leída. En ese momento cada uno de los concejales argumentan el motivo de esta decisión siempre desde su más profundo sentimiento por la Causa Malvinas conmoviendo a los presentes con su patriotismo. Y dicen: "Es hora de reconocer a los Veteranos".

El desconcierto de Scévola fue en aumento. "Nunca vimos el premio, nunca se leyó la Ordenanza y concluyen informando a estas personas que a partir del día 11/09/2018 deberán registrarse en una planilla todos y sus familiares comprobando su situación militar, para esto durante la tarde del mismo día y hasta el 20 de noviembre inclusive, estará una persona para recibir dicha documentación".

Injusticia

El presidente del cuerpo le cedió el micrófono a Scévola para que se exprese sobre la mencionada distinción, al parecer convencido de que era un reconocimiento bien recibido por aquellos hombres que combatieron en Malvinas. El error no tardaría en ser despejado.

"En principio no podemos faltar el respeto a este Gaucho que resistió la invasión inglesa en 1833, tampoco a nuestros Héroes de 1982 que dieron su vida por la Patria y a sus familiares. Posteriormente se dieron los suicidios posguerra y los 30 años de lucha permanente, ayudándonos entre nosotros ante la ausencia del Estado y en nuestra ciudad malvinizando desde la Sala Evocativa de Malvinas Daniel Francisco Sirtori, brindando charlas educativas a miles de niños y jóvenes que han quedado plasmadas en su libro de visitas".

Para Scévola la injusticia de la distinción hacia quienes no combatieron se relaciona directamente con las vivencias y el sufrimiento de quienes pisaron el suelo malvinense y quedaron marcados por el resto de sus vidas por esa guerra. Pero por sobre todas las cosas, ante el recuerdo de los que murieron durante y después del conflicto.

"Mis recuerdos vuelven a abril de 1982, mientras en el continente los soldados comían carnes y comidas calientes, nosotros en Malvinas grasa derretida de oveja. Se cubrían con frazadas y allá en las Islas cubríamos los fusiles para que no se congelara el aceite del cajón de mecanismo. Mientras ustedes escuchaban o miraban el Mundial, nosotros escuchábamos bombas y veíamos a nuestros compañeros caer heridos de muerte. Finalizada la Guerra la mayoría regresó a su casa o a su Batallón para continuar su Servicio militar, y nosotros quedamos prisioneros de los ingleses en la Isla realizando tareas de limpieza del campo de batalla y sepultando a nuestros héroes", sintetizó.

"Digo yo, a los familiares de los 649 héroes, ¿qué les damos? Ustedes funcionarios y movilizados juntos como una gran familia y con su abnegado patriotismo, ¿pensaron realmente en ellos? Si después de 36 años los funcionarios dando tantos abrazos y palmadas de reconocimiento, hoy tristemente muestran esto. Es muy preocupante. Para evacuar las dudas y saber quiénes son Veteranos de Guerra y familiares de caídos sugiero visitar la Sala Evocativa de Malvinas, que lleva 11 años en la ciudad funcionando en Galarza 712, primer piso del Correo (excasa del general Urquiza)".





Malvinización

Scévola y los demás excombatientes de Concepción del Uruguay, conformaron y sostienen la Sala Evocativa de Malvinas en esta ciudad como parte de una ardua tarea de malvinización que llevan adelante en toda la provincia brindando charlas y manteniendo viva la memoria hacia los caídos hace 36 años.

Cada escuela que los ha recibido ha dado muestras de agradecimiento por su trabajo y la comunidad en general les brinda un constante reconocimiento por su tarea. Luego de esta carga pública dada a conocer a través de la cuenta de Facebook de Armando Scévola, el excombatiente solo ha recibido muestras de afecto y plena coincidencia con su postura. Otros veteranos también le han hecho llegar su respaldo ante esta situación. Desde el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay no hubo aún ningún tipo de contestación directa a esta publicación.