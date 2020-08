Un grupo de alrededor de doscientos dueños de campos, productores ganaderos y puesteros se concentraron este mediodía a la vera de la ruta que conecta Rosario con Victoria, pero sin contar el tránsito en el puente, para protestar por las quemas en las islas y también por la persecución judicial de la que dicen son blanco.

Muchos llegaron a caballos, pero otros también lo hicieron en sus camionetas y autos, con banderas argentinas. La protesta se concretó del lado entrerriano antes del peaje.

Se trata de la primera medida de protesta que hoy tendrá como escenario o telón de fondo el puente a Victoria. Además de los puesteros y dueños de campos, para esta tarde se espera una manifestación de la Multisectorial por la Ley de Humedales.

protesta.png Dueños de campos y puesteros, a la vera de la ruta. Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

Enzo Vignale es uno de los propietarios de campos que fue citado por la Justicia Federal a declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en los incendios. Este mediodía estaba con su caballo y rodeado de otros jinetes expresando su disgusto por el daño que sufren en sus propiedades y por los procesos judiciales que deben enfrentar.

Embed

“Estamos acá por la quema intencional en las isla. No sabemos quienes son los responsables y encima nos acusan a nosotros”, Vignale a La Capital, y agregó: "Es el Estado el que debe garantizar el orden público en el lugar".

Embed

Vignale, rodado por los jinetes que llegaron hasta el peaje pero desde el lado de Entre Ríos, señaló que los “incendios los hacen gente que está de tránsito en las islas, enviados por cualquiera. Nosotros no tenemos nada que ver. Los propietarios de campos cuidamos el suelo que es lo principal para la cría del ganado”.

Embed

Otro productor aportó su opinión ante los medios que cubrían la concentración. "Los invitamos a que investiguen o nos vengan a visitar. Fácilmente se van a dar cuenta que a nosotros no nos convienen las quemas. Es muy simple de entender que nosotros no somos los que quemamos. Somos los primeros que se esclarezca este tema. Esto no es una quema de pastizales, es un ecocidio, son 500 mil hectáreas que se quemaron. Hubo ocho mil focos de fuego. Eso no fue hecho por privados", agregó. (La Capital)