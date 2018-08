Dueño cerró un taller metalúrgico y le avisó a los trabajadores por un mensaje de WhatsApp

El secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Entre Ríos, Hugo Galetto, precisó a Elonce TV que "ayer los trabajadores recibieron un mensaje del empleador para que no se presenten a trabajar porque iba a cerrar las puertas. Que él había solucionado los problemas legales y que vendió algunas propiedades, como para decir que había gastado sus ahorros", para mantener la fábrica.





"Esta empresa tiene trabajo. El Ministerio hizo una constatación e hicimos un pedido de audiencia urgente con el empleador, Mario Borghese. Esta empresa tiene bastante trayectoria, porque ha hecho trabajos importantes. Incluso están viniendo clientes. Aduce a la situación, pero se ve, incluso por las cabreadas que hay en el lugar, que venían trabajando", expresó el gremialista.







Por su parte, Darío, uno de los damnificados expresó que hace 11 años que desempeña tareas en el lugar. "Hicimos trabajos gigantes, muy importantes. Hoy me encuentro con esta situación, que no es nada agradable. Yo me vengo toda la semana de Villaguay a trabajar acá. Viajo los fines de semana para estar con mi familia. Nos está debiendo tres quincenas más el aguinaldo".





"El otro fin de semana este tipo mandó 500 pesos para que yo pueda ir y venir a Villaguay. Nada más, como si fuera prisionero de él", cuestionó.









Valerio contó que "hace 15 años que trabajo acá. A mí me dolió mucho el audio que me mandó. Tengo criaturas y no puedo llevar un pedazo de pan a la mesa", expresó entre lágrimas. "Ya no tengo palabras", dijo.





Ricardo, también llorando lamentó la situación por la que atraviesan todos: "Falta de pago, con un audio que nos sensibiliza a todos. Son situaciones insostenibles. Todos tenemos familias y obligaciones que debemos cumplir".







Maximialiano completó diciendo que "queremos que él se presente y dé la cara. Tenemos familia y debemos llevar el pan a la casa. Para nosotros es angustiante, más como está el país y no se puede conseguir trabajo".









