Dudas y demoras en la eliminación del IVA en almacenes y autoservicios locales

Si bien desde el sábado distintas cadenas de supermercados e hipermercados nacionales e internacionales que cuentan con sucursales en Paraná comenzaron a vender los productos contemplados en las 13 categorías de alimentos de la canasta básica sin sumar el 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según decretó el gobierno nacional, la implementación de la medida no resultó sencilla para los autoservicios y almacenes locales.

Aceite, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz y de trigo, huevos, leche, pan, pan rallado y rebozador, pastas secas, yerba, mate cocido, té y yogur entero y descremado integran la lista, y todavía hay numerosos comercios con dudas sobre cómo aplicar el descuento, ya que los minoristas reciben la mercadería de los proveedores con el IVA incluido, pero no pueden trasladarlo al público, como hacían habitualmente. Cristian, referente de un supermercado de avenida Pedro Zanni al 2600, comentó al respecto que al menos hasta ayer no pudieron modificar los precios: “No lo hemos aplicado porque tenemos que esperar a adecuar el sistema de facturación, que lo manejan desde Buenos Aires, para que el ticket salga con la inscripción de que es un producto no gravado”.

Su contador estuvo de viaje el fin de semana largo y recién ayer pudieron consultarle cómo incorporar el descuento, y mencionó. “Esto salió el viernes, pero el contador no estuvo y no teníamos cómo desarrollarlo. Al descuento de ese 21% lo tenemos que absorber nosotros y estamos averiguando cómo será. No habría una devolución, sino solamente a través de crédito fiscal”.

Por otra parte, observó: “Mucha gente nos pregunta por la quita del IVA, por eso queremos cuanto antes poder hacerlo. No hemos recibido ningún instructivo, lo único que nos llegó es lo del boletín oficial”.

Mario Sarli, propietario de un comercio del rubro comestibles en barrio El Paracao e integrante del Centro de Almaceneros de Paraná, comentó: “Toda la cadena de comercialización viene gravada hasta el minorista, que es el que no puede trasladarlo al cliente”. Sobre este punto, contó que el lunes recibió mercadería de sus proveedores ya con el IVA incluido y también consultó a su contador para saber cómo proceder.

“Incluso tenemos que modificar el sistema de facturación. Le tengo que llevar la máquina a la casa que me vendió el programa para que me adecuen con todos los productos que no llevan IVA. Me dieron un turno y me pidieron que les lleve la lista. No me dijeron cuánto me cobran, pero seguro implica un gasto más para el almacenero”, manifestó.

Asimismo, aseguró: “El sábado ya lo implementaron supermercados de las cadenas que hay en Paraná. Ayer me mostraba un proveedor de La Serenísima un pedido grande que le había hecho un hipermercado por la gran cantidad de leche que vendieron desde que le sacaron el IVA al precio en la góndola. Para el cliente es un descuento importante, sobre todo cuando lleva varios productos sin el 21%”.

Sin embargo, señaló: “Para nosotros, los almaceneros, no es tan sencilla la implementación. Siempre depositamos el IVA a fin de mes y ahora seguramente va a quedar como crédito fiscal eso, pero es para los responsables inscriptos y no para los monotributistas”.

Sobre este punto, Fernando Lenardón, contador público nacional, integrante del Consejo de Ciencias Económicas y del Centro Comercial de Paraná, explicó: “El almacenero recibe un litro de leche a determinado valor y sobre eso le cobran el IVA. Le suma su ganancia y le aplica el IVA al cliente. Luego le paga a la AFIP la diferencia entre lo que le cobró su proveedor y lo que él le aplicó al consumidor. Lo que ocurre ahora es que ya no lo puede trasladar en el caso de los productos incluidos en el decreto, pero la ventaja es que a la diferencia que le cobró el mayorista de IVA lo puede usar para las otras operaciones que hace. Ahí está el ahorro y esto es lo novedoso”.

No obstante, aclaró: “Esto rige para los comerciantes que están inscriptos en IVA. Ocurre que la mayoría, al menos de mis clientes, son monotributistas. Ahí no cambia nada: a ese 21% que le cobra el mayorista lo tiene como costo”.

Aplicación

Ya hay supermercados que exhiben carteles comparando el precio con y sin descuento. Otros directamente exponen qué productos están incluidos y el valor final en la góndola, y en el ticket se aclara que lleva 0% de IVA. Los precios de los mismos ya reflejan la rebaja: un paquete de fideos que estaba 59 pesos hoy se vende a 48.80. La leche que estaba a 47, está 39 pesos, por citar algunos ejemplos.

Fernán Poidomani, responsable del Área de Lealtad Comercial de la Dirección de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia, recordó que todos los comercios del país que vendan los productos que están en las categorías que forman parte del anexo del decreto deben aplicar la quita del 21% del IVA. Sin embargo, comentó: “No se hizo ningún instructivo de aplicación, no le explicaron ni a los consumidores ni a los comerciantes cómo se iba a hacer. Si bien los comercios ya lo tendrían que haber incorporado desde el momento de entrada en vigencia del decreto, que fue el viernes, entendemos que toda medida lleva su tiempo de implementación. Naturalmente es así”.

Poidomani señaló que desde el organismo están haciendo un relevamiento al respecto, aunque aclaró que como se trata de un tema tributario, el organismo de control es la AFIP. “Nosotros estamos a disposición de los consumidores y trabajando con el sector supermercadista fundamentalmente, colaborando en lo que podemos. Si bien no somos autoridad tributaria de control, como es un tema tan sensible tratamos de que llegue este beneficio a todos los consumidores”.

Por otra parte, evaluó: “Recordemos que es una medida que se implementa sin fijar precios máximos y mínimos, con lo que ese 21% que le descuentan al consumidor no implica que no se suban los precios en esos productos. En mi opinión, ese porcentaje es para empatar los aumentos que se vienen o que ya se aplicaron”.

Por último, analizó: “Las medidas económicas no son ni buenas ni malas, todo depende del contexto. Esta medida hubiese sido muy buena en un contexto de estabilidad, porque se podría ver realmente la baja, pero me parece que en la actualidad se la va a terminar tragando la inflación, mientras que las provincias van a perder una recaudación importante, ya que el IVA es un impuesto coparticipable”