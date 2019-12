Dos nuevas diplomaturas en la Facultad de Trabajo Social

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ofrecerá desde el próximo años dos diplomaturas, que no requieren estudios secundarios completos. Una será en Gestión de las Organizaciones Sociales, a cargo del Mg. Mario Siede; mientras que en Derechos Humanos en Contextos de Encierro, sus responsables serán los doctores Alejandro Haimovich y Matías Finucci. Ambas se cursarán los viernes por la tarde.

Una diplomatura es un espacio de formación orientado al entrenamiento o capacitación de diversas áreas temáticas, del mundo del trabajo o campos profesionales.

De acuerdo a lo informado por la casa de estudios, están dirigidas a profesionales, estudiantes y voluntarios que estén interesados, trabajen o no en organizaciones sociales por un lado; y en los ámbitos de Contextos de Encierro por otro. Se convoca de esta manera a cualquier persona interesada en formarse en las dos interesantes temáticas. No es necesario tener título universitario, y las personas que no han completado la escuela secundaria pueden inscribirse previa evaluación de su pertinencia o experiencia laboral.

Los equipos docentes de cada Diplomatura, se conforman por destacados profesionales que trabajan en las temáticas desde la docencia, la investigación y la extensión. Con una duración de diez meses, las diplomaturas proponen en un lapso corto; estudiar y problematizar en profundidad las temáticas

La inscripción para cualquiera de las diplomaturas es a través de un formulario on line; ubicado en la página de la Facultad www.fts.uner.edu.ar

Las propuestas tienen un costo de inscripción y mensual.

Más información: difusiondecarreras@fts.uner.edu.ar o en www.fts.uner.edu.ar.