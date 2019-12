Agencias de viaje locales coincidieron en que hay una marcada preocupación por el impacto que pueda generar la implementación del dólar turista, anunciada por el gobierno nacional el fin de semana, cuya alícuota será del 30%, por lo que el dólar al tipo de cambio actual quedaría cerca de los 82 pesos. El impuesto se aplicará a la compra de pasajes y paquetes turísticos al exterior, operaciones con tarjeta en moneda extranjera y servicios que se pagan en dólares, como Netflix, Spotify o Airbnb.

Referentes del sector también manifestaron que hay confusión respecto a los alcances que tendrá la medida, que se va a presentar dentro del proyecto de ley de solidaridad y reactivación económica que se enviará al Congreso de la Nación para su aprobación, buscando desalentar los consumos en el extranjero para proteger los dólares de las reservas internacionales. En este marco, Fabricio Meglio, de Ribera Viajes, indicó a UNO que ayer desde primera hora recibieron numerosas consultas de clientes que procuran abonar el saldo del viaje que reservaron, antes de que entre en vigencia la iniciativa y evitar pagar más caro el pasaje o el paquete contratado. “Desde la hora de apertura de la agencia recibimos consultas, que se suman a las que ya nos enviaron por correo electrónico el fin de semana, para ver cuál es la situación. Es una época en la que hay muchas ventas que ya se han hecho, pero que no han sido efectivizadas en el cobro todavía”, explicó.

Asimismo, indicó: “Por una cuestión de que no está reglamentada esta disposición o esta ley, nos encontramos con que la gente quiere saldar ya y hemos hablado con pasajeros para que puedan hacerlo en el mismo día de hoy (por ayer), o cuanto antes. En forma paralela se dio que muchos pasajeros que son compradores online han hecho compras y han definido sus viajes previendo justamente que se implemente esta nueva medida. Se está hablando prácticamente de un 30% que se agregaría a las operaciones de compras de viajes al exterior, ya sea hotelería, transporte y con cualquier medio de pago. La novedad es que esto va a ser un impuesto y ya no una percepción, como era el 35% que se cobraba en los dos últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era deducible de Ganancias o Bienes Personales al momento de su liquidación. En este caso es un impuesto que se agrega”.

Meglio subrayó que solo el 35% de los vuelos al exterior que se adquieren se destinan a viajes de placer: “El resto va en relación a los viajes ya sea corporativos, de negocios, deportivos, diplomáticos”, dijo, y analizó: “Por más que aumente, el dólar blue va a ser más bajo que el dólar turista, que en este último caso va a superar los 80 pesos y eso va a generar una reactivación del mercado paralelo, lamentablemente”.

“Otra cuestión lógica de mercado es que las compañías aéreas no solo sacan gente del país, sino que también traen pasajeros hacia la Argentina, y si las ventas de pasajes para irse afuera caen porque no hay demanda, las compañías no van a sostener vuelos en los que no le cierren los números: un avión tiene que salir lleno y venir lleno, y ya en lo últimos meses los porcentajes en turismo emisivo han bajado notoriamente y en forma sostenida. La empresa que tiene tres o cuatro frecuencias semanales a sus orígenes, va a retirar algunas si no hay mercado interno. Es una conducta a nivel a mundial y eso hace que haya una disminución del servicio”, evaluó.

Por su parte, Oscar Basa, propietario de Basa World Travel, que funciona hace cuatro décadas en Paraná, expresó: “La preocupación está. En este caso no es una percepción, y si bien hasta ahora la ley no salió y todo lo que se informó son trascendidos e ideas, indudablemente va a causar un impacto muy grande en el sector”. Asimismo, aseguró: “La gente está tratando de pagar y de saldar con las agencias y las compañías aéreas antes de que se implemente. No se sabe hasta ahora cómo va a ser. Lo que nosotros hacemos hoy en día es recibir los pagos en pesos, y se transfieren en pesos al valor del dólar oficial”.

Basa señaló que la Federación Argentina de Agencias de Viajes solicitó una reunión con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, antes de que salga la Ley “para tener una idea de cómo se va a aplicar”. A su vez, afirmó: “Estamos preocupados, tengo 64 años y nunca supe lo que es trabajar a largo plazo, vivimos en una total incertidumbre”.

Por otra parte, manifestó que no saben cómo van a trabajar los operadores cuando entre en vigencia la norma, y advirtió: “Gran parte de lo que está saliendo ahora es Brasil. El emisivo bajó un 50%, ya sea por la suba del dólar este año, o un poco la situación económica del país. Esta medida nos va a afectar, ya que hay un segmento importante que viaja, pero se va a restringir indudablemente el mercado con esto: un paquete al Caribe que hoy está saliendo 2.000 dólares va a costar con el dólar turista unos 600 dólares más”.

En tanto, Edgardo López Osuna, propietario de Paraná Tur, sostuvo: “En realidad estamos estudiando la norma, porque la vemos incompleta: hasta el momento vemos que incluye pagos con tarjeta de crédito. Hasta ahora las personas que están viniendo a la empresa pagan en efectivo con pesos al cambio oficial y aún no están alcanzados por ese dólar turista que incrementa el valor de estas compras un 30%. No vemos que abarque otro pago que no sea con plástico y si eso no se corrige quedará plasmada una distorsión”.

Sobre este punto, reflexionó: “La verdad es todo muy desprolijo y habrá que dejar que el mercado regule la medida. Tengo 33 años en el rubro y he visto de todo. Esta es una norma que ya se sabía que venía, incluso antes de las elecciones, y muchos han comprado sus paquetes, incluso nosotros tenemos vendidos ya un 60% de nuestros viajes grupales para el año que viene. El pasajero que está acostumbrado a viajar ya tomó sus recaudos, y el que no lo hizo lamentablemente va a pagar un poco más”.

Por último, concluyó: “La medida se anunció ahora, cuando ya la temporada de verano va a venir complicada, sobre todo lo que refiere a Brasil y Uruguay, y va a producir una retracción mayor. Y no creo que ayude al turismo local: por referencia, hay gente a la que si le resulta muy caro ir a Brasil o Uruguay, prefieren no ir a ningún lado, porque no le gusta el agua fría de la costa argentina”.