Dólar soja: advierten que no resuelve la falta de divisas

La iniciativa consiste en que el productor liquide granos para exportar, y con el 70% de los pesos que obtiene podrá hacer un deposito “dólar linked”, es decir, un depósito en pesos que se ajusta al tipo de cambio oficial. Con el 30% restante de los pesos, la autoridad bancaria le permitirá comprar dólares, también al cambio oficial, más el 75% del impuesto PAIS y las retenciones de Ganancias: es decir, a unos 240 pesos.

“Esta medida es muy complicada de llevar a cabo y no genera confianza lo anunciado por el BCRA. Es solo un parche”, afirmó a UNO el presidente de la Confederación Rural Argentina, Jorge Chémes, quien señaló: “El productor se aferra al grano para no perder su capacidad de compra para la próxima campaña. La medida no soluciona el tema y no incentiva a vender. Además, es muy difícil encontrar un productor que tenga un volumen importante de granos”.

También expresó en sus redes sociales: “El gobierno y el BCRA proponen un esquema complejo que no responde a las necesidades de los productores: nosotros no exportamos. Hay que trabajar en soluciones de fondo que vayan a los problemas estructurales”.

Por su parte, el productor entrerriano Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) a nivel nacional, señaló: “Lo que analizamos es que las medidas que impulsa el gobierno llegan tarde y mal, porque la mayoría de nuestros productores ya no tiene la soja en su poder. Y si a alguno le queda algo, lo reserva para cumplir con sus obligaciones de acá a la cosecha que viene”.

Asimismo, explicó a UNO: “Los productores a los que nosotros representamos no tienen la capacidad de ahorro que puede llegar a tener, por ejemplo, un productor grande o un exportador, que sí van a acceder a una mejora sustancial al poder comprar el dólar a 240 pesos. Lamentablemente, para nuestros productores esta es una medida que no tiene una implicancia directa”.

Guía afirmó que se necesitan otro tipo de iniciativas para que el sector productivo más chico y fustigó: “No hay otro beneficio. La soja vale igual y es todo lo mismo. Creo que es una medida más para la tribuna que para nuestros productores. Seguramente sí va a concentrar más aquel productor que se dedica a esto como unidad de negocio, que puede vivir de otra cosa, y que posiblemente pueda comprar algunos dólares a 240 pesos. No a quien hace esta actividad como forma de vida, por lo que no va a tener un resultado concreto o que los tiente de alguna manera a vender, porque no tienen esa capacidad de ahorro y los demás quedan guardados la soja para ir cumpliendo sus compromisos”.

Por otra parte, el dirigente agrario remarcó: “Tenemos que decir algo claramente y es que en esta campaña el gobierno ha tenido un ingreso de 9.000 millones de dólares más por la diferencia de precios a nivel internacional de la soja. Y estamos atrasados en las ventas solamente un 7% o un 8% a lo que es el mismo mes del año pasado. Así que evidentemente la falta de dólares no se genera por el sector productivo, sino por otros canales, por lo que esta puede ser una medida cortoplacista hasta el 31 de agosto que posiblemente algunos sectores puedan aprovechar, pero no soluciona los problemas de dólares de la Argentina”.

“La falta de divisas para la importación de energía y la inflación no son culpa del sector productivo; y tampoco es que esté especulando ni es que está amarrocando, como quiere hacer creer el gobierno”, recalcó.

En este marco, aclaró: “Todos los años se mide mensualmente cómo viene siendo la venta de soja y cómo ha sido históricamente, y no es que ahora el productor se niega a vender. Siempre se ha vendido de la misma manera, tomando los recaudos de ir vendiendo de acuerdo a si ha alquilado un campo, o en el caso de tener que pagar un fertilizante o un agroquímico. O sea que va vendiendo a medida que va necesitando su cuenta”.

“No existe este fantasma que está viendo el gobierno diciendo que hay una especulación con tal grano esperando una devaluación. A esto lo que hace cualquier hijo de vecino, resguardándose en su moneda de cambio: el que tiene un corralón se resguarda en chapa o en hierro, y el que produce guarda su soja para ir pagando sus obligaciones a medida que no necesita y no para especular”, subrayó.

Por otra parte, Guía sostuvo que la última campaña de soja, en la que el sector productivo debió afrontar la sequía a principios de año, fue dispar: “En zonas del sur de la provincia hubo rindes aceptables, y en otras fueron malos o regulares. Muchos productores están viendo cómo pagar las cuentas, y si a alguno le quedó un remanente seguramente es para pagar las obligaciones que tiene de acá a la cosecha fina, que viene muy complicada también por el tema de la sequía. Así que veremos cómo se sigue de acá adelante y creo que es una medida que sirve para agrandar más la grieta que para solucionar los problema que tenemos en Argentina, que no tienen nada que ver con el sector productivo. En el país hay un desmanejo económico, no hay un rumbo claro y lamentablemente eso hace que la población en su conjunto hoy estemos en este estado de preocupación”.