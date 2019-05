Docentes universitarios definieron nuevas medidas de protesta

La titular de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Patricia Riobó, participó del Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) que este martes resolvió nuevas medidas.





Dispuso una jornada de protesta del lunes 13 al miércoles 15 de mayo, con clases públicas y asambleas, y un paro con movilización para el jueves 16, con epicentro en la Marcha Universitaria de Antorchas a Plaza de Mayo, en CABA."Estas acciones se aplicarán en caso de que el Gobierno nacional no presente una oferta salarial que sea lógica y razonable y que pueda ponerse a consideración del conjunto de la docencia universitaria", explicó Riobó.Además, de no haber avances significativos en las negociaciones, se impulsará un Paro Nacional Universitario el 28 y 29 de Mayo, en el marco de la reivindicación de los 50 años del Cordobazo.La paritaria salarial tendrá un nuevo capítulo este miércoles 8 de mayo, cuando las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) se reúnan con los gremios en la sede del Ministerio de Educación de la Nación.En la audiencia anterior, realizada el 2 de mayo, los gremios rechazaron la oferta que incorporaba una cláusula de revisión automática en diciembre y el blanqueo progresivo de las sumas en negro, por considerar demasiado extensos los plazos."Es primordial que el Gobierno nacional acorte esos tiempos a fin de evitar que el salario del docente universitario siga perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación", remarcó Riobó.AGDU, junto a Conadu, reclama una suba del 35% con cláusula gatillo, y el blanqueo inmediato de las cifras que fueron otorgadas en forma no remunerativa ni bonificable. También el recupero de lo perdido en 2018.El Plenario de Conadu volverá a reunirse durante la semana del 20 al 25 de mayo, con fecha a confirmar. (APFDigital)