Docentes denunciaron irregularidades en el otorgamiento de viviendas en Viale

Un grupo de docentes de la ciudad de Viale, afiliados a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ), denunció una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas que se construyeron esa localidad y que los terminó excluyendo de un beneficio que se había conquistado un tiempo atrás.





Todo comenzó en 2012 cuando el gremio logró 1.000 viviendas en paritarias para docentes de toda la provincia y en la distribución 16 casas correspondieron para la filial de Viale, lo que generó expectativa entre los 43 afiliados de esa seccional. Según la misma denuncia, el procedimiento de tramitación del terreno para edificar el plan habitacional así como la creación de la Asociación Civil Docentes Unidos de Viale, admite, por lo menos serias dudas que esperan ser aclaradas por la conducción del sindicato.





El Concejo Deliberante de Viale aprobó el 6 de octubre de 2014 la ordenanza por la cual se solicitaba al Ejecutivo la autorización para "ceder en donación el Lote N° 1 de la Manzana N° 208, plano N˚ 159.603, superficie 3212,00 metros cuadrados al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda para efectuar la construcción de 16 viviendas destinadas a afiliados de Agmer y/o Asociación Civil Docentes Unidos de Viale". En ese entonces, fueron los integrantes de la Asociación Civil quienes iniciaron el trámite administrativo para conseguir la donación del terreno, con el aval de quien era por esos días el secretario general del gremio, Fabián Peccín.

Pese a las presentaciones administrativas ante la anterior y la actual gestión del sindicato, a las autoridades del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) para reclamar su intervención, el 9 de noviembre se realizó el sorteo sin tener en cuenta a todos los afiliados de la jurisdicción. "Nosotros nos presentamos en el Congreso de Agmer realizado en Villaguay en septiembre denunciando las irregularidades y les dijimos que nosotros no renunciábamos a nuestro derecho. Porque para que ellos puedan sortear las casas de esa manera, nosotros tendríamos que renunciar a nuestro derecho, ya que el decreto municipal por el cual se donó el terreno dice 'Agmer y/o Asociación Civil Docentes Unidos de Viale. Hasta ese momento la Asociación Civil no estaba formalmente constituida, por eso en un principio le dieron el terreno a un fantasma porque no existía", planteó una de las docentes y damnificadas por este caso, Priscila Giordano. Y advirtieron una situación que genera mayores suspicacias; el 27 de septiembre, pocos días antes del sorteo del grupo habitacional, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia aprobó los estatutos sociales de la Asociación Civil.





La trabajadora sostuvo que entre las adjudicatarias hay docentes que "son solteras, no tienen hijos, es decir que no cumplen con los requisitos requeridos por el IAPV" e incluso que previamente al sorteo una persona se habría excluido voluntariamente del mismo por no contar con el tiempo de antigüedad en la Asociación.





Por este motivo, el IAPV resolvió que esa vivienda fuera sorteada entre los afiliados de la seccional, en una lista en la que hoy son 43 docentes.





"Se está esperando que la última casa adjudicada, entre las que se encuentra la que nos dieron a nosotros, complete la información que les piden desde el IAPV, para que se entreguen las 16 en forma conjunta. Somos afiliados de Agmer que estamos denunciando que las personas encargadas de defender nuestros derechos no lo están haciendo. Pagani –actual titular del gremio– también me representa a mí; se está haciendo una discriminación conmigo y con todas las afiliadas", argumentó Giordano en relación a un conflicto que sigue abierto.





Trasfondo político

El trasfondo de este caso también tiene su trasfondo político en el que se señalan dudosas maniobras de dirigentes sindicalistas del oficialismo provincial. Así lo reconoció a UNO la docente Giordano, vocera del grupo de trabajadores que sigue peleando por el sueño del techo propio. "Eran tiempo de elecciones y ellos formaron la Lista Integración, que seguía la misma línea de Peccín, el exsecretario general de Agmer, por lo tanto él dio el aval para la creación de esa Asociación Civil. Vaya casualidad, la nómina original de la Asociación coincidía con integrantes de la lista Integración", recordó.





También reveló que desde el mismo el sector a una de sus colegas le ofrecieron una casa y reprodujo cómo se concretó el ofrecimiento: "'¿Querés una casa?', le dijeron sabiendo que ella tenía la necesidad . '¿Y cómo es eso?', les preguntó. A lo que le respondieron que debía formar parte de la lista Integración para tener una casa. Se lo ofrecieron a dos personas que formaban parte de la Agrupación Rojo y Negro. Una de ellas aceptó y hoy es una de las adjudicatarias de las viviendas", manifestó.





De la misma manera observó que en el grupo de adjudicatarios había personas que no eran docentes u otros que solo podían acreditar tres meses de antigüedad y no pudieron ejercer más la actividad.





"Todas las presentaciones se hicieron por la vía administrativa ante Agmer, el IAPV por la gente que no cumplimenta con los requisitos. Nosotros tenemos pensado hacer una denuncia ante el Inadi, porque están haciendo una discriminación con todos los afiliados. Todos somos iguales y tenemos el mismo derecho, solamente pedimos que nos incluyan en el sorteo", subrayó.





Quiso evitar la polémica

El secretario general de Agmer se negó a explayarse sobre el caso, porque explicó que es competencia de "los órganos estatutarios" y sostuvo que el debate se planteó en el Congreso realizado en Villaguay. "No tengo nada para decir, lo que tengo para decir lo digo en los ámbitos internos, son cuestiones demasiadas delicadas y sensibles como para generar de esto una cuestión de polémica. Está claro que la vivienda es de alta sensibilidad y uno tiene que aportar a no generar polémica", respondió el dirigente a la requisitoria de UNO.





"Todo lo que es la institucionalidad del sindicato se da a conocer hacia afuera, las internas hacia adentro. Ahí no me encuentran nunca, es un práctica que en mi caso ha sido histórica", reseñó el sindicalista oriundo de Colón.





También se buscó obtener el testimonio del titular del IAPV, Marcelo Casareto, pero pese a los insistentes intentos no fue posible comunicarse con el funcionario.