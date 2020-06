Distritos sin contagio, las claves: controles más eficaces y una fuerte cultura del autocuidado

Son cinco los departamentos entrerrianos que todavía no registran casos de coronavirus a 87 días de iniciarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Rosario del Tala, San Salvador, Victoria, Federal y Feliciano, mantienen ese status sanitario en una provincia que totaliza a la fecha 91 casos confirmados. En un relevamiento realizado entre algunos intendentes de dichos distritos, UNO buscó conocer cómo se vive el día a día, sabiendo que el riesgo de contagio es una posibilidad cierta. Varios de ellos coinciden en que no hay secretos que por el momento los mantenga a salvo de una amenaza real. El método más eficaz en todos los casos es mantener conductas sanitarias de cuidado entre los ciudadanos y continuar con los controles en los accesos a las localidades.

Esa es la receta del intendente de Rosario del Tala, Luis Alberto Schaaf, para resguardar la salud de sus vecinos. “Lo primero que hicimos fue poner dos puestos de control sobre la ruta 39. Se dispuso personal policial. Bomberos Voluntarios y Zapadores y la inspección general de la Municipalidad. Trabajan las 24 horas”, comentó Schaaf a UNO.

Los operativos se concentran en la margen del río Gualeguay, y en la zona del Aeroclub, pasando la caminera de las rutas 6 y la 39. Esos dos filtros permiten tener un mayor monitoreo de 21 caminos alternativos a la ciudad.

Con la intención de evaluar el plan de acción para prevenir el coronavirus, los referentes políticos, junto al equipo de salud creado para esta pandemia, se reunieron ayer para definir los detalles de un decreto que endurecerá aún más las barreras sanitarias. “Los que circulen por la ruta 39 provenientes de Rosario, la costa del Uruguay o Buenos Aires, tendrán que justificar el ingreso a la ciudad. De la misma manera tendrán que cumplir con la cuarentena, lo mismo para el que sale de Tala, ya que a su regreso también deberá hacer el aislamiento”, argumentó el dirigente.

Schaaf comentó que una de las claves es la cultura del autocuidado y la responsabilidad de los vecinos. “Le decimos a la gente que no estamos controlando a delincuentes, estamos controlando a personas y cuidamos la vida. Hay que estar 24 horas en un puesto caminero controlando todo eso”, sentenció.

No todos acuerdan con la cuarentena en Rosario del Tala, por eso surgen conductas contrarias a las normas de restricción, y el caso más representativo es el de los dueños de gimnasios. La administración municipal viene recibiendo presiones para habilitar estas actividades, pero en el corto plazo no está prevista esa posibilidad. “Estamos encolumnados con el gobierno provincial y nacional. No queremos hacer nada por nuestra cuenta, porque después vamos a tener que retroceder”, ratificó el presidente municipal.

La ciudad del centro de la provincia habilitó numerosas actividades, salvo el canotaje y el remo debido al cierre del balneario Delio Panizza.

Ubicación favorable

San José de Feliciano, ubicada en el extremo norte de Entre Ríos, pasó algunos días de zozobra por la aparición de varios casos sospechosos. Para llevar tranquilidad a la población, el gobierno municipal suspendió hasta el viernes una serie de actividades que habían sido habilitadas. Pese a esa situación de alerta la comunidad continúa libre del virus, y a criterio del intendente, Damián Arévalo, esa condición se explica por los severos controles desplegados desde el 19 de marzo. “Hay puestos con enfermeros, bomberos, y ahora se sumó la Policía. Dejamos habilitados dos accesos, por la ruta 1 y ruta 2. Hacemos un chequeo estricto que fuimos incrementando a medida que pasaron los días. Cuando llega un camión de Buenos Aires lo seguimos hasta el centro de la ciudad para controlar la carga y la descarga. Y verificamos que se cumpla con todo el protocolo sanitario”, especificó el dirigente peronista. Arévalo reconoció también que se vieron favorecidos por la ubicación geográfica, ya que están alejados de la ruta 12 y 14.

“Teníamos cuatro casos sospechosos y otros cuatro en aislamiento preventivo. Los sospechosos, en caso de ser positivos, tenían hacia atrás varios contactos más que evaluar. Por suerte dieron negativo. Eran personas que habían tenido contacto con muchos vecinos de la ciudad. Por eso suspendimos las reuniones familiares, las salidas mientras se evaluaban estas variables. Si todo sale según lo esperado vamos a volver a la nueva normalidad”, detalló. Arévalo aseguró que no tener positivos no implica que el status sanitario pueda cambiar: “Nos planteamos tener la menor cantidad de casos, No creo que terminemos en cero”.

Preocupación en Victoria por el ingreso desde Buenos Aires

Las autoridades de Victoria dijeron estar preocupadas por el flujo de personas que provienen de Buenos Aires, principalmente a través del ingreso del puente que une a la ciudad con Rosario. “No estamos haciendo nada distinto a lo que hacen los demás, pero hasta ahora hemos tenido suerte y esperamos seguir así. Pero estamos preocupados por el ingreso de la gente que viene desde Buenos Aires. Desde el ingreso por Rosario tenemos Policía, por un lado y Gendarmería, por el otro”, detalló el intendente, Domingo Maiocco. A nivel municipal se verifica que a la persona que no reside en Victoria no se le permite permanecer en la localidad. “Desde Buenos Aires no recibimos la notificación de personas que vienen y eso nos preocupa. Y en cuanto a la cuestión local recomendamos el tapabocas, antes de que lo dispusiera la Provincia. Hemos sido flexibles con los horarios del movimiento de la gente y habilitamos actividades siguiendo pautas provinciales”, señaló.

Federal en alerta con el corredor de la autovía 14

El intendente Federal, Gerardo Chapino, dijo que el trabajo coordinado con la Policía y del personal municipal ha dado los resultados esperados en lo que va de la pandemia. “Hemos dispuesto dos arcos sanitizantes en cada acceso a la ciudad, donde a cada vehículo que ingresa se lo sanitiza con agua y lavandina. Además se realiza el control de temperatura y una declaración jurada. Son varios requisitos los que pedimos para ingresar a nuestra ciudad”, reflejó el referente del Frente Creer.

El dirigente reveló que algunos transportistas dijeron venir de una determinada zona, cuando en realidad llegaban de una localidad con mayor población. “Cuando deberían estar en cuarentena no la cumplieron, y no mentían. Nosotros siempre apuntamos a la buena voluntad de las personas, que no se logra habitualmente. Nos costaron los controles que tenemos funcionando, pero se ha logrado no tener ningún caso. Se debe a que la comunidad en su gran mayoría ha estado siempre colaborando con estas medidas, aunque muchos no han estado de acuerdo con cerrar los negocios”, indicó en diálogo con UNO.

Chapino consideró que la pandemia es un proceso de enseñanza, tanto para los ciudadanos como para los gobernantes. En otra intervención explicó que se mantienen en alerta con las zonas limítrofes con mayor incidencia del virus.”Uno es el caso de San José, de Colón, Federación que incluye Chajarí, y Concordia, ciudad con la que tenemos mucha relación. Esperamos que el transporte público no sea un medio de contagio para las comunidades que no lo tenemos, porque perdemos gran parte de nuestro chequeo”, enfatizó.