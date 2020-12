Discapacidad: transportes exigieron aumento y pagos de PAMI

En declaraciones a La Radio de UNO por FM La Red Paraná 97.1, Miguel Grassi, referente del grupo, explicó que "esta protesta es a nivel nacional. Pedimos un aumento del nomenclador nacional para el transporte, que hace 13 meses no lo actualizan. Pedimos un 40 o 50 por ciento y lo único que nos ofrecieron es un 10 por ciento".

El chofer advirtió que "PAMI no nos paga desde marzo y hay distintas obras sociales que están atrasadas".

El sector no estuvo del todo paralizado durante los meses de la pandemia, pero cayó en gran medida el trabajo que tenían antes de la emergencia sanitaria por el Covid-19. "Repartimos bolsones de alimentos y tareas que les mandan a los chicos. No es lo que nos gustaría, pero algo estamos trabajando", expresó Grassi.

El transportista alertó a su vez que no han recibido los Aportes al Trabajo y la Producción con los que el gobierno nacional auxilió a las empresas. Incluso indicó que "algunos colegas sacaron el crédito a tasa cero (del Banco Nación) pero al no trabajar no hay recaudación y no saben cómo pagar".

"Hay colegas que han vendido sus camionetas y han perdido sus trabajos. El año que viene no sabemos cómo vamos a arrancar", lamentó el referente de TRESA

Finalmente, señaló a su vez que esperan respuestas de los otros niveles de gobierno. "En otras marchas la Municipalidad y el gobierno provincial nos han prometido darnos exenciones en tasas municipales y en impuestos Automotores y de Rentas de la provincia. No nos los han dado. Hemos pedido subsidios también pero no hemos recibido nada", remató.