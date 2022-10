Discapacidad: trabajadores de salud volverán a manifestarse

Por su parte Julieta Frattoni, representante del Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos, detalló a UNO los motivos de la convocatoria. En primer lugar, la profesional denunció que se volvió a cortar la cadena de pagos. "Las obras sociales dicen que no tienen el dinero. Además, se suspendió la reunión del directorio de discapacidad dispuesta para el lunes 24 por la enfermedad del director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), Fernando Galarraga, ¿acaso no podía ir su vicepresidente?", cuestionó Frattoni. De acuerdo a la referente, esta reunión era fundamental dado que se tratarían todos estos reclamos al titular de AND.

DISCAPACIDAD NUEVO RECLAMO.jpg

En esta línea, la psicopedagoga manifestó que los profesionales no tienen una respuesta por parte del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y se encuentran a la espera para un nuevo día de reunión. "Incumplieron con la mesa de trabajo propuesta por el gobierno de Entre Ríos".

"Buscamos en cada instancia poder tener respuestas concretas, donde se generen cambios reales en el área de discapacidad", expresó Klocker.

Julieta informó que en la manifestación se presentará un petitorio al gobernador, Gustavo Bordet, con este y otros reclamos, entre ellos, pedir novedades sobre los instructivos 2023 y la aprobación del Presupuesto del próximo año. Explicó que estas demoras "atrasan toda la situación de autorizaciones para el año que viene".

Reclamo sin respuestas

Esta no es la primera ocasión que el personal de salud debe reunirse frente a Casa de Gobierno a reclamar por sus honorarios. En septiembre, la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), Inés Artusi, había informado que se desembolsarían nueve millones de pesos de Nación para pagar lo adeudado. Además, Artusi había representado a Entre Ríos en una Mesa Federal para plantear las dificultades del sector, con el objetivo de dar con una solución efectiva. No obstante, los reiterados reclamos de los prestadores demuestran que esto no se logró.

"Inés Artusi pudo plantear en la Mesa Federal los puntos que le planteamos cuando nos recibieron en Casa de Gobierno. La realidad es que desde el IPRODI pueden intermediar, pero no tomar decisiones. Artusi se encarga de generar mesas de trabajo con representantes de ciertas entidades", explicó Klocker. Si bien se consiguió una reunión con secretarios de la SSS y personal de IOSPER, las instancias sólo fueron de escucha.

Acampe en casa de Gobierno discapacidad prestadores .jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

"Después de todos estos meses de reuniones y trabajo sólo hemos podido dialogar sin respuestas concreta. No tuvimos ninguna respuesta en todas las reuniones que tuvimos con la SSS y con IOSPER", reclamó Frattoni. Asimismo, reiteró que muchos profesionales continúan a la espera de los pagos correspondientes al mes de julio e incluso meses anteriores. "Dicen que giraron el dinero, pero las obras sociales dicen que no la tienen todavía, exactamente como pasó en septiembre. Esta vez no vamos a esperar hasta ver que la plata esté en nuestras cuentas".

Qué pasó con el dinero de los prestadores

Sobre los salarios adeudados por los que se movilizaron en septiembre, Klocker explicó: "El día lunes 12 de septiembre, el gobierno provincial se contactó con el doctor Daniel López, director de Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, el cual informó al gobernador que estaba encaminado el proceso de la liquidación pendiente". Sin embargo, Klocker destacó que el proceso que atraviesa el dinero hasta llegar a los bolsillos de los prestadores es muy lento.

Frattoni aseguró que este planteo va más allá de los honorarios de los profesionales, dado que estas dificultades vulneran los derechos de los pacientes. "Seguiremos reclamando pero necesitamos que nos acompañen", cerró.

Redacción/UNO Fedra Venturini