"Estamos trabajando, escuchando y recibiendo a todas las partes. Hemos armado una mesa de trabajo para escuchar a padres e instituciones, de la cual participa también gente de Iosper. Nuestro nivel de diálogo es permanente", fue la frase de Artusi difundida en APF que causó gran disgusto en el grupo de profesionales, familiares y allegados.

Asimismo, el colectivo indicó que la situación generó indignación por la falta de verdad, por lo que "nos comunicamos directamente con la señora Artusi, para solicitarle de carácter urgente una reunión presencial y explicación del por qué de estas declaraciones, la cual se daría este martes 22 de noviembre". El documento resaltó que la reunión era potencial, ya que la titular de Iprodi "no quiso confirmar hasta el mismo día a primera hora el horario de la reunión".

"La misma Inés Artusi nos dijo que no podría recibirnos jueves o viernes de la semana siguiente, ya que debería viajar a la sesión del Consejo Federal de Discapacidad en la Capital Federal. Al respecto nos preguntamos: ¿Qué temas se van a sesionar? ¿Qué propuesta llevará la provincia de Entre Ríos? Y principalmente, ¿Por qué los actores principales, quienes conformamos el colectivo, no somos consultados?", cuestionó el comunicado. El colectivo resaltó que la intención principal es continuar con las mesas de diálogo y un consenso. "No solicitamos absurdos ni nada que ya no esté legislado".

"Hace instantes nos envió un número de Iprodi y nos indicó que nos manejemos a través de ese canal para pedir una reunión. Otra vez pateando esta situación", comentó Frattoni. "Queremos entender cuál es el diálogo abierto si estamos pidiendo que nos reciban y nadie lo hace. Estamos cansados, dolidos y tristes de esta situación en la cual dicen mentiras. Nos dejan mal parados porque, cada vez que nos comunicamos por la vía formal como las cartas a las distintas entidades, no tenemos respuestas; nos tratamos de comunicar de manera personal y nos dicen 'si' pero no nos reciben, no nos dan respuestas ni siquiera por escrito".

Tras ser consultada por UNO sobre una posible respuesta del titular del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, quien desestimó los reclamos del colectivo de discapacidad y trató las manifestaciones de "acting político", la psicopedagoga manifestó que aún no tienen respuestas de esta entidad.