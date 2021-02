Diputados pedirán a Velázquez que explique la vacunación a funcionarios

La legisladora opositora se mostró molesta por haber sido incluida en una lista dirigentes VIP. "Yo no me vacuné, porque no creo que sea esencial que me aplique primero la vacuna que el resto de la comunidad. No estoy de acuerdo con que se hayan vacunado el gobernador Gustavo Bordet y sus funcionarios, y cómo me incluyeron falsamente, me presenté en la Justicia para que esto se aclare", resaltó.