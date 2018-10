Diputados dio media sanción a las creación de las comunas

La Cámara de Diputados dio sanción anoche por unanimidad al proyecto de ley de comunas que fue elaborado en el marco del trabajo de una comisión bicameral conformada a tal efecto.

El diputado Diego Lara fue quien defendió el proyecto sancionado ayer en Diputados y sostuvo que el régimen de comunas "tiene un profundo contenido social" que refleja la voluntad política del gobierno provincial para mejorar la calidad de vida de más de 300.000 entrerrianos que viven en las Juntas de Gobierno.

El legislador recordó que hace unos años se publicó un artículo periodístico donde se hablaba de "Los pueblos que se apagan" y allí se consignaba la situación de muchas localidades entrerrianas, como Pueblo Liebig, Irazusta, La Moscas, Villa San Macial o Arroyo Barú. En ese sentido Lara destacó que los de las Juntas de Gobierno enfrentan a diario el desafío "de tener que brindar recursos y retener a la población, frente a demandas de atención que se multiplican y complejizan".

Lara sostuvo que la situación mejore es clave distribuir de mejor manera el presupuesto y entendió que con la nueva norma se consagran "los principios más puros del federalismo hacia el interior de la provincia. Estamos distribuyendo recursos, esta ley es un acto de reparación histórica y de justicia social para muchas de nuestras comunidades, de nuestros jóvenes que quieren desarrollarse donde nacieron (...)".

En el marco de una mirada política, el legislador sostuvo que esta ley "llega en tiempos de ajuste, de confiscación de derechos, de repliegue del Estado Nacional cuando los entrerrianos de las Juntas de Gobierno más necesitan de la asistencia estatal".

"Esta es la confirmación de una política que crea mejores condiciones de vida para casi 300.000 personas que viven en as juntas (...) Hoy gobernar es fortalecer el estado, decir presente en lugares donde otros se retiran. Como dice el gobernador Gustavo Bordet hay derechos que vinieron para quedarse y no se pueden dejar de cumplir porque la plata no alcanza. En todo caso habrá que gasta mejor para poder llegar a garantizar esos derechos".

Lara explicó que la nueva ley reglamenta el articulo donde el convencional constituyente de 2008 tuvo en cuenta los elementos para definir a las comunas: un componente de población estable y determinada. Así las comunas serán los centros de población de entre 400 y 1500 habitantes. Lara dijo que el concepto de autonomía municipal se traslada a las comunas "a escala menor, ya que las comunas tendrán autonomía para discutir sus propias normas, establecer sus propias fuentes de ingresos, elegir a sus autoridades.... Todas estas facultades nacen no de una autoridad superior que es el Ministerio de Gobierno, sino que nacen y reconocen el poder constituyente, expresado en esta reforma de 2008 de la que estamos hablando".

En ese sentido marco que todas las comunas tienen autonomía propia, excepto en el plano institucional ya que los municipios de más de 10.000 habitantes tienen autonomía plena e institucional ya que pueden dictarse su propia carta orgánica. Esta autonomía que les reconocemos es semiplena, porque falta el aspecto de la autonomía institucional, precisó el legislador

El proyecto que logró media sanción ayer contempla que el gobierno de cada comuna será ejercido por dos órganos: un departamento ejecutivo y un consejo comunal. El consejo tendrá ocho miembros para la comuna de primera, y de seis para las de segunda. La lista ganadora de las elecciones tendrá la mayoría de integrantes del consejo y quien la encabece, ejercerá la presidencia comunal.

En el capítulo de patrimonio y recursos de las comunas se establecen facultades que por la autonomía administrativa tienen las comunas: como sancionar ordenanzas que establezcan cánones, tasas y contribuciones por obra pública.

Respecto del 1% de coparticipación nacional y provincial que debe distribuirse entre las comunas, la ley sigue el mismo criterio que la actual norma de municipios que remite a una reglamentación que será elaborada por el Ejecutivo provincial. Actualmente ese porcentaje representa casi 40 millones de pesos mensuales.