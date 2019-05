Diputada le recordó a Solanas que votó a favor de la impunidad y de las "cajas"

La diputada Ayelén Acosta (Cambiemos) se preguntó si el diputado nacional Julio Solanas "defiende causas o cajas" y aseguró que ""cuando los entrerrianos lo necesitaron no estuvo para defenderlos". Hizo un repaso de los proyectos que el legislador votó y que no beneficiaron a la provincia.





Acosta salió al cruce de las críticas que Solanas le hizo a su par Atilio Benedetti: "Quiero detallarle un ayuda memoria de todas aquellas causas o cajas que sí le interesan defender al diputado Julio Solanas en función de sus votaciones en la Cámara De Diputados de la Nación". Y enumeró:





. "Votó en contra de la Ley Antibarras en el fútbol nacional. (caja que debe interesarle)", detalló en el comunicado de prensa.





. Votó afirmativo el Memorándum de entendimiento entre Argentina y el Gobierno de Irán.





."Votó positivo y remarcó la importancia que tiene haber convertido en Ley la expropiación a la compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone, una de las causas de corrupción más importantes del país. (caja que debe interesarle)", resaltó la legisladora provincial.





. Presentó un proyecto de "Protección para Adultos mayores", pero no se acordó de ellos cuando votó en contra de todas las propuestas nacionales que los beneficiaban, más allá de que su Gobernador le pedía que acompañara.





. Votó en contra del Presupuesto Nacional dentro del cual -además de todas las obras que beneficiaron a Entre Ríos- se logró que este gobierno nacional reconozca una mayor compensación de la provincia para cubrir el déficit Previsional de la Caja de Jubilaciones, reconociendo así el 55% y permitiendo que muchos de los jubilados puedan cobrar sus haberes en tiempo y forma.





En este marco, Acosta se preguntó: "¿Qué causas y en beneficio de quién dice defender el Diputado si cuando los entrerrianos lo necesitaron no estuvo para defenderlos? ¿Dónde estaba cuando se robaron todo lo que estaba en su paso, sillas de ruedas en PAMI que nunca se entregaron, remedios, pensiones o subsidios cobrados por empresarios o funcionarios?





"Diputado Solanas, no termino de entender qué causas defiende por el bien de nuestra provincia si encima hace seis meses no se hablaba con el Gobernador Bordet porque él no los conducía, según sus propias palabras", expresó la diputada Acosta.





"A mis 31 años no termino de entender qué causas defiende, pero después de este detalle algo me queda claro: lo que los une es la impunidad y la defensa de las cajas, como las del ex Banco Municipal de Paraná y la de las Cámaras de la Provincia. Háganse cargo", finalizó.