Muchos son los votantes que consultan a último momento en qué escuela y mesa votan este domingo, pero esto se hizo casi imposible por internet. El padrón on line dispuesto por el Tribunal Electoral mostraba esta imagen:

sitio caido.jpg



La razón, según explicaron a UNO desde el Tribunal Electoral, es que este sábado el sitio recibió 300.000 visitas y eso hizo colapsar el sistema.





Esto significa que no solamente no se podía consultar el padrón de modo on line, sino tampoco todo el resto de la información oficial que ese portal posee: candidatos, partidos, alianzas y demás dudas en torno a las PASO.





Pasadas las 8.30 el sitio volvió a funcionar, aunque con intermitencias.





Telefónicamente las consultas se pueden hacer al 0343 4211539. También se pueden concurrir a 25 de Junio 331 de Paraná, donde se encuentra la sede del Tribunal Electoral de Entre Ríos.





Asimismo, se puede llamar a la Secretaría Electoral Nacional: 0343 4317357 y 4312636.





Esta es la explicación oficial brindada por Agustín González, secretario del Tribunal Electoral de Entre Ríos:

Embed







A las 8 de este domingo comenzó oficialmente la votación en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias ( PASO ) en Entre Ríos. Sin embargo, desde la noche del viernes no era posible consultar los lugares donde emitir el sufragio, dado que estaba caído el sitio del Tribunal Electoral de Entre Ríos