Diferentes sectores admitieron su preocupación por el impacto que tendrá la tarifa de la electricidad

El nuevo aumento de la tarifa eléctrica dispuesto por el gobierno nacional comenzó a regir oficialmente desde el viernes en la provincia de Entre Ríos. Si bien el incremento se aplicará según el tipo de consumo, desde el usuario residencial hasta los sectores industriales, pasando por las pequeñas y medianas empresas, los clubes y las entidades intermedias vienen expresando su preocupación por la dificultad que tendrán para hacerle frente a este nuevo golpe al bolsillo. Los clubes de barrio constituyen uno de los pilares esenciales para la contención social y la formación de los más chicos en comunidades cada vez más afectadas por la crisis económica, la falta de trabajo y con condiciones de vida por debajo de lo aceptable.





La nueva boleta de luz con aumento todavía no ha llegado a las entidades deportivas, pero las autoridades entienden que de un momento a otro conocerán los nuevos valores. "En 2015 pagábamos 1.200 pesos mensuales y ahora pagamos un promedio de 17.000 pesos mensuales, es decir que el servicio se incrementó en un porcentaje superior al 1.000%", confirmó a UNO la presidenta del Club Universitario de Paraná y actual titular de la Asociación de Clubes Deportivos de Paraná (Acludepa) María Lidia Correa. La dirigente confesó que ese monto está pagando la U, para solo mencionar un caso testigo, pero que es un parámetro de la realidad de los clubes paranaenses.

"Hacemos malabares", explicó sobre las estrategias que se encaran para pagar el servicio. La necesidad de generar recursos es la usina propicia de donde surgen nuevas ideas para hacerle frente al pago de tarifas: venta de pollos, bingos o algún campeonato de fútbol para reunir el dinero. "Todos estamos buscando cosas extras para poder llegar a pagar", consignó.

Correa se lamentó de que el gobierno nacional no haya cumplido con el beneficio previsto para los clubes de barrio, que consistía en una reducción del 40% del valor de la tarifa. "La condición era que los clubes debían cumplir con ciertos requisitos y luego a cada uno se le entregaba un número. De acuerdo a esa pauta el Gobierno nos iba a reintegrar el 40% de la factura de la luz. Una vez que la entidad abonaba, se debían registrar por Internet las boletas para lograr el beneficio. Son muy pocos los clubes nacionales que han obtenido el reintegro", recordó.

No solo la electricidad representa uno de los costos fijos de mayor impacto en la economía de los clubes. Aquellas instituciones que utilizan el gas natural para climatizar los natatorios en la temporada invernal deberán asumir la actualización tarifaria. "A los clubes que tienen piletas les ha tocado fuertes subas; en su momento se vio afectado Paracao, también tienen el mismo problema Estudiantes y Rowing. Pero además no solo es el gas natural; a veces los clubes subsistimos vendiendo tortas fritas y las garrafas también han aumentado, y no tenemos una garrafa social para los clubes que achique el gasto", argumentó.

La presidenta de la U destacó que el gobierno de Entre Ríos brinda "un descuento" a aquellas entidades deportivas que accedan a una contraprestación en favor de las escuelas y otras instituciones de bien público.

La comisión directiva de Acludepa se reunió ayer por la noche en la sede de la Unión Árabe de Paraná para abordar la situación de los tarifazos y además se someterá a estudio el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual la Nación eliminó la Secretaría de Deportes de la Nación.





Piden rever los impuestos

Las empresas privadas que brindan prestaciones de salud a lo largo del territorio entrerriano han manifestado su inquietud por el componente impositivo provincial -específicamente el que aplican los municipios- y su alta incidencia en la tarifa del servicio eléctrico. Así lo planteó a UNO la vicepresidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia D'Agostino. "Esa carga impositiva es a los fines recaudatarios, no es porque se preste ninguna contrapartida; realizamos un informe que se lo pasamos al gobernador Gustavo Bordet, al ministro de Economía Hugo Ballay y a la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Hasta ahora lamentablemente no tuvimos respuesta", remarcó la titular del sanatorio La Entrerriana.

Para el sistema sanitario el suministro eléctrico reviste una vital importancia para el funcionamiento del equipamiento médico y a la vez una buena calidad de atención al paciente. Según admitió D'Agostino: "El tarifazo en este rubro nos mata, porque no podemos hacer economía. No podemos hacer como un negocio, que pone tenue la luz. Tenemos los respiradores, los aparatos, todos necesitan energía. Somos dependientes de la energía".

Si bien el precio puede variar de acuerdo al consumo de cada institución, en el caso de La Entrerriana pagó 320.000 pesos la boleta del último mes.

Respecto de la demanda de Acler para que se revea la carga impositiva municipal, la vicepresidenta de la entidad afirmó que se gestionaron reuniones en el ámbito del municipio de Paraná, tanto con el Concejo Deliberante como con el Ejecutivo, pero no se pudo avanzar en torno al reclamo.

"Nosotros no somos formadores de precios, en la negociación de la Acler con cada financiador se le hace un estudio de costos", señaló, y a continuación enumeró la aceleración de precios que hubo en otros insumos del sector: "Los medicamentos tuvieron un aumento de casi el 200%, los descartables lo mismo: un desastre. Uno va a negociar con eso y el financiador nos dice que nos puede dar tanto. No importa que le hagamos un estudio de costos porque nos responden que tienen recursos para pagarnos determinando arancel. No podemos armar nuestros precios y decidir el valor de las cosas".