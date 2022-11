Diabetes: epidemia que afecta a uno de cada 10 argentinos

En tanto, en la Argentina, una de cada 10 personas es diabética, pero se calcula que hay más que no se han hecho exámenes médicos y no saben que tienen esta enfermedad, de acuerdo a los datos de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2019. En tanto, en Entre Ríos su prevalencia es del 10,8% de la población total mayor de 18 años y continúa creciendo, según este informe.

Los controles son claves para detectar la diabetes..jpg Los controles son claves para detectar la diabetes Gentileza: LEADI

Se trata de una enfermedad crónica que afecta la producción de insulina, una hormona producida por el páncreas que se ocupa de eliminar el azúcar de la sangre, y que por lo tanto produce un exceso de azúcar en la sangre de las personas.

Existen dos tipos de diabetes: la tipo 1 se da cuando el páncreas no produce correctamente insulina y la persona debe aplicársela. La tipo 2, que es la más común, se da generalmente en adultos y ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no la produce de manera suficiente; y está vinculada además a la obesidad y los hábitos de vida. También está la diabetes gestacional, que se caracteriza por la hiperglucemia que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, a pesar de ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar esta enfermedad.

Consultada sobre el tema, Silvina Vismara, presidenta de la Liga Entrerriana de la Diabetes (LEADI) señaló a UNO: “Sabemos que en el país hay un 10% de personas que saben que tienen diabetes, pero además hay otra gran cantidad de gente que no tiene un diagnóstico sobre esta enfermedad, que es crónica”.

En este marco, desde la entidad llevan adelante campañas periódicas de prevención y detección de glucemia para sensibilizar y concientizar a la población. Por lo general son una vez por mes, en la plaza 1° de Mayo en Paraná o en otros lados. Sobre este punto, Vismara observó: “En esas campañas no hacemos diagnósticos sino prevención, y notamos que cada vez hay más gente que tiene los valores de azúcar altos y no está enterada, entonces les decimos que concurra a su médico. Cuando les empezamos a preguntar si han tenido algún familiar con diabetes, dice que sí, que algún familiar incluso falleció por diabetes, pero lo que hay que aclarar es que en general no se mueren por diabetes sino por complicaciones que causa la enfermedad”.

En dichas campañas participan enfermeras que son especialistas en la materia y desde LEADI fomentan la alimentación saludable, entregando alguna fruta o una barrita de cereales, y haciendo recomendaciones al respecto, y destacan la importancia del desayuno y procuran concientizar sobre la enfermedad, promoviendo la educación diabetológica a través de folletería informativa. “Va gente de todas las edades. Se han sumado papás con chicos que se acercan para que le hagamos una detección de glucemia”, indicó la presidenta de la ONG.

LEADI realiza campañas para concientizar sobre diabetes..jpg LEADI realiza campañas para concientizar sobre diabetes Gentileza: LEADI

Asimismo, mencionó que en la prevención de la diabetes ayudan la realización periódica de actividad física y la alimentación saludable: “Nosotros hacemos talleres de cocina saludable, con entrada libre y gratuita, que lo da Patricia Frías, licenciada en nutrición, que además es educadora en diabetes. Las charlas están destinadas a público en general, no solo a personas con diabetes, y se abordan cuestiones referidas a la alimentación, al etiquetado frontal y se cocina en vivo, degustando la comida preparada”, indicó.

Por otra parte, observó que a partir de la pandemia no solo se incrementó la cantidad de casos debido a cuestiones vinculadas al estrés por el encierro y la incertidumbre, sino además por la interrupción de los controles médicos y la suspensión de hábitos saludables en algunas situaciones. “Muchos han hecho en este tiempo lo que se llama el debut diabético. Contribuyó en su aumento el estrés, el estar encerrados, la alimentación, la falta de actividad física. Lamentablemente siguió creciendo la cantidad de casos”, explicó, y comentó: “A nivel ONG no hemos dejado de trabajar durante la cuarentena, y desde la asociación tratábamos de solucionar lo que podíamos”.

Actividad alusiva

Si bien el Día Mundial de la Diabetes se conmemora hoy, en homenaje al natalicio –en 1891— del médico e investigador canadiense Frederick Banting, quien junto con Charles Best descubrieron la insulina, en octubre de 1921, desde LEADI están organizando una actividad alusiva para este sábado en Paraná. Sobre este punto, Vismara adelantó: “El sábado, desde las 9.30 hasta las 12.30, haremos una feria de la salud en la explanada de calle San Martín, entre La Paz y Colón”.

La propuesta es que sea una actividad recreativa y lúdica en la que quienes los acompañen puedan interiorizarse sobre diabetes y hábitos saludables en general. Por eso habrá juegos para chicos, acciones relacionadas a la actividad física, sorteos, regalos, música con un DJ y el cierre con la banda Pegó en el Palo. Se instruirá sobre nociones de RCP, se hará detección de glucemia y se medirá la presión arterial de manera gratuita.

“Ese día invitamos a participar a asociaciones, a equipos de salud y universidades vinculadas a salud que nos van a estar acompañando. Va a haber otras ONG, como Cuidar- Bajo una misma estrella, abocada a cuidados paliativos; Arco Iris, que acompaña a niños en tratamiento oncológico; referentes de Salud Municipal y del programa de Diabetes de la provincia; va a estar presente el doctor Marcelo Palma, cirujano bariátrico que atiende enfermedades metabólicas; ya confirmaron su presencia integrantes de la Cruz Roja y del gimnasio Taiam, entre muchos otros”, comentó, y contó que tendrán un menú saludable para convidar a los concurrentes, como frutas, turrones, barritas y demás. “La idea es que sea una feria en la que pasen, disfruten y aprendan”, concluyó.