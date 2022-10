Día de la Lealtad: José Allende tuvo su 17 de Octubre

El ex diputado, condenado por amenazas contra un periodista y camino al juicio por negociaciones incompatibles con la función pública, cuestionó sin nombrarlos al gobernador y presidente del PJ entrerriano, gsuatvo Bordet, a quien ligó con el ex mandatario provincial y ex embajador en Israel, también condenado por corrupción, Sergio Urribarri. "Hay gobernadores que son sucesores de los anteriores y se van deteriorando los dirigentes justicialistas con capacidad y la política", señaló Allende.

Además, en relación a las elecciones 2023, sugirió una eventual derrota del peronismo en la provincia: "si nos nos damos cuenta, vamos a entregar el gobierno a una oposición que tampoco tiene rumbo", alertó.

Por su parte, en el acto, la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, hizo un repaso de los reclamos sectoriales como las dudas por la nacionalización de la UADER, la estabilidad de empleados del Ministerio de Desarrollo Social y el postergado instructivo de carreras de los estatales de la provincia. Apuntado hacia las elecciones 2023.

La dirigente pidió: "a quien le toque gobernar la provincia haga un compromiso de se haga carrera en la administración pública provincial. que sea el merito el que haga el ascenso de los trabajadores".

A su turno, la senadora provincial por Nogoyá y referente del gremio, Flavia Maidana, coincidó con las críticas al PJ provincia y reclamó "que se abran las puertas del Partido, de las unidades básicas, los consejos de partidos departamentales. No queremos más peronismo de oficina", advirtió.

Luego del acto en la sede gremial de calle Santa Fe en Paraná, los delegados y dirigentes de UPCN se dirigían al acto central del peronismo provincial por el Día de la Lealtad, en la casa partidaria de 9 de Julio 251.

