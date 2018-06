Día de la Bandera: Varisco le respondió a los que piden que tome licencia

El acto en la plaza 1° de Mayo para recordar a Manuel Belgrano fue encabezado esta mañana por el intendente de Paraná Sergio Varisco, integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios comunales y muy poca gente. Llamó la atención la ausencia de representantes de la provincia.





A las 8,30 en punto se inició el homenaje al creador de la bandera, Manuel Belgrano. En el acto, solo habló el intendente quien estuvo acompañado por un nutrido grupo de funcionarios de la comuna. Además, llegaron los representantes de las fuerzas de seguridad provincial y federal.





Al hacer uso de la palabra, el intendente destacó las condiciones de Belgrano, quién pese a no ser militar realizó una campaña tremenda para liberar al país que estaba naciendo.





Al hablar con UNO, Varisco se refirió a la causa judicial en la cual fue procesado por formar parte de una banda narco. "Hemos hecho la ampliación indagatoria desbaratado aquel papel que nos implicó en los allanamientos, descubriendo quiénes son los verdaderos integrantes de esa banda, por eso sigo trabajando, con la frente en alto, para el municipio todos los días".





Sobre los pedidos de licencia que le efectuaron en las últimas horas varios dirigentes justicialistas, como el exvicegobernador José Cáceres, y hasta referentes del radicalismo, expresó: "Tendrían que respetar la soberanía popular y ganar elecciones y no buscar atajos para hacerse del poder que no les corresponde, porque la gente no los votó".