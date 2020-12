termas federación1.jpg Destinos entrerrianos ya reciben muchas consultas de turistas de otras provincias

termas.jpg

termas Destinos entrerrianos ya reciben muchas consultas de turistas de otras provincias Gentileza Secretaría de Turismo de Federación

Las expectativas en los principales destinos entrerrianos son buenas y ayer las autoridades de las áreas de Turismo de varias de ellas mantuvieron reuniones para coordinar detalles sobre el protocolo que cada localidad va a implementar con la finalidad de que, desde el punto de vista sanitario, sean estadías seguras para todos.

Cada visitante que arribe a la provincia deberá completar una declaración jurada. Una serie de aplicaciones proveerán un código o permiso que “representa la autorización para realizar un viaje turístico en Entre Ríos”. Y no será obligatorio un Seguro al Viajero por Covid-19.

Atento a estas novedades, algunos lugares, como Gualeguaychú, Colón y Federación, ya están recibiendo desde el inicio de esta semana numerosas consultas diarias de personas interesadas en viajar por unos días a estos destinos.

José Luis Alfaro, presidente el Consejo Mixto de Gualeguaychú, dialogó con UNO y comentó: “En nuestra ciudad se va a solicitar el Certificado de Verano, como en toda la provincia. Vamos a tener acceso a un panel de administración que lo da la Nación, en el que vamos a estar aceptando a cada turista que elija como destino a Gualeguaychú. A partir de allí vamos a tomar los datos de cada uno y lo pasamos a otro panel de Administración de Seguimiento de Turistas que hemos desarrollado, y a través del mismo vamos a estar enviándoles mensajes de agradecimiento por haber elegido este destino, y luego una serie de mensajes diarios con recomendaciones, alertas, y preguntando además cómo se siente”.

El funcionario explicó que si en algún momento alguno de los turistas sufre algún síntoma compatible con Covid, o desde algún complejo de alojamientos lo advierten, se activará un dispositivo de emergencia.

Por otra parte, subrayó que tanto en las playas, como en los hoteles, las termas y el resto de los lugares con afluencia de gente, los turistas deben cumplir con los protocolos. Sobre este punto, indicó: “La mayoría de los protocolos se basan en tres ejes principales: el primero es que en los complejos de cabañas, las termas, los balnearios y los hoteles, debe haber mucha señalética indicándole a los turistas qué es lo que se puede hacer y qué no. El segundo eje está basado en los cuidados de salud, tales como usar barbijo todo el tiempo, incluso en la playa, en la arena, hasta antes de entrar al agua o a las piletas, y el uso de sanitizantes, ya sea en la arena, en el agua, en un restaurante, en un complejo termal. En tercer lugar, se exige el distanciamiento; en algunos espacios cerrados, como las piscinas termales, el distanciamiento por persona o grupo familiar es de nueve metros cuadrados, y el resto de los espacios es de cuatro metros cuadrados”.

En cuanto a las consultas, Alfaro sostuvo: “Mayormente Gualeguaychú es elegida por el turista de CABA y de la provincia de Buenos Aires. Vemos que la temporada va a arrancar muy despacito a principios de diciembre y esperamos que sea más fuerte enero y febrero. Tenemos muchas consultas para este fin de semana largo, y ya hay reservas, y también para los dos fines de semana de las Fiestas”.

Desde la oficina de Turismo de Federación, Lorena, una de las operadoras, contó a UNO: “El viernes es la apertura de la temporada y desde que arrancó la semana no paramos de recibir llamados de personas que quieren venir a Federación, así que estamos tratando de que todo vaya bien, constatando que todos los hoteles estén listos para implementar el protocolo correspondiente, y le pasamos a los consultantes una lista de los hoteles que están habilitados”.

“La mayor parte de los llamados son de Buenos Aires. Si el turista tiene el certificado de Covid negativo puede traerlo, pero si no no hay problema”, dijo. No obstante, explicó: “No se puede venir a Federación sin reserva previa, por el tema de que hay que presentar previamente una declaración jurada en la que el hotel se tiene que hacer cargo de algunas cosas”.

A su vez, adelantó que muchas consultas son ya para diciembre, aunque opinó: “Creemos que en diciembre va a ser muy baja la ocupación, pero en enero va a explotar, así que nos estamos preparando para una mayor afluencia ese mes. Ya hicimos una apertura piloto el partes para la gente de Federación y fue una experiencia positiva”.

En Colón ayer ultimaban detalles desde el área de Turismo del municipio, donde ya compartieron el protocolo en su sitio web, y coincidieron en que están recibiendo “muchas consultas a través de teléfonos, mail y redes sociales, tanto de gente de Entre Ríos como de CABA y de otras provincias, tales como Córdoba y Santa Fe. Algunas son para viajar en diciembre y otras en enero y febrero”.

Valle María el viernes, Villa Urquiza el 14

Lugares como Valle María o Villa Urquiza, en la costa del Paraná, también se están preparando para la apertura de la temporada estival. En el primer caso, Franco Rohr, del área de Turismo, dijo a UNO: “Este viernes se inaugura la temporada, que será atípica. Tanto en el balneario de Valle María como en el complejo de piletas va a permitirse el ingreso de una cantidad limitada de personas para pasar o quedarse a descansar”.

“La gente que venga debe saber que puede llegar y que el cupo ya esté completo. Para evitar hacer el viaje y no poder ingresar, les recomendamos que sigan nuestras redes sociales, donde vamos a estar publicando cómo va a estar la ocupación ese día. En esta situación de pandemia lamentablemente es necesario poner este límite”, explicó, y recordó que en las entradas se tomará la temperatura a los visitantes, que deben concurrir con barbijo, elementos de higiene personal y demás, a los que se les va a entregar información sobre cómo prevenir el coronavirus.

En cuanto a Villa Urquiza, el intendente, Manuel Tennen, manifestó que no inaugurarán su temporada este viernes, sino a partir del 14 de diciembre. “Tenemos que preparar la playa y el camping. Contamos con un protocolo y queremos atender bien la temporada, con la mayor seguridad posible en todo sentido. Vamos a tener limitaciones en los ingresos en base al tamaño de la playa, usando un 50% o 60% de su capacidad”, concluyó.