Después de dos años, volvió a crecer la venta de autos y motos 0 kilómetro

Luego de un semestre inédito y crítico para la actividad económica, cerró un panorama alentador para la concesionarias de automóviles y ciclomotores. Tanto en el país como en la provincia, el nivel de operaciones reflejó un crecimiento en la comparación interanual, en ambos sectores, como no se observaba en los últimos 24 meses.

En el caso de los autos la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que durante junio se vendieron 36.991 unidades, lo que representó una suba del 2,3% con respecto al mismo mes de 2019, y conformó el primer resultado interanual positivo del sector luego de dos años.

venta de motos.jpg

En Entre Ríos se patentaron 1.002 automóviles, por encima de los 867 registrados el mismo mes de 2019, y marcando también una tendencia positiva en este año tras la rehabilitación de las actividades por la cuarentena impuesta para evitar la propagación del Covid-19. El sexto mes de 2020 casi alcanza a ser el mejor mes del año, ya que en enero se habían patentado 1.111, en febrero 737, mientras que en marzo (484) y abril (176) habían sido impactados por el cierre de locales; en mayo hubo 704 ventas.

Acara advirtió que no se puede perder de vista que 2019 fue un año malo para el sector. Vale recordar que para detener la caída de la actividad, previo a las elecciones generales en el país se habían instrumentado planes de estímulos con incentivos fiscales.

Asimismo, las concesionarias alertaron que la oferta enfrenta “grandes problemas” para reponer los vehículos vendidos, por lo que temen que el sector pueda enfrentar una descapitalización, debido a la caída de la producción e importación.

“Sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no solo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son 83.000 millones de pesos menos de recaudación que el Estado deja de percibir”, sostuvo el presidente de Acara, Ricardo Salomé.

De acuerdo con actores del sector, el inesperado crecimiento de ventas responde a un conjunto de factores entre los que se destacan la existencia de una demanda contenida durante dos meses, las escasas alternativas de inversión por la coyuntura económica, los precios en dólares relativos más baratos y las promociones agresivas de las marcas.

Los modelos más vendidos fueron el Chevroelt Onix, Volkswagen Gol Trend, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, VW T-Cross, Peugeot 208, Ford Ranger, Renault Nueva Sandero, Ford Ka y Volkswagen Nuevo Polo.

Por su parte, la venta de motos 0 km creció un 8,9% en junio en el país, si se compara la actividad con el mismo mes del año pasado.

A la par de la dinámica registrada en el mercado de los automóviles, creció la venta interanual también casi dos años después. En Entre Ríos, en realidad ocurre después de 25 meses de caídas consecutivas.

En junio las concesionarias locales vendieron 721 ciclomotores, por encima de las 556 del año pasado, y recuperando el nivel de operaciones después de seis primeros meses muy complicados.

El plan Ahora 12 fue considerado “vital” por los concesionarios, ya que permitió la compra de motos nacionales valuadas en hasta 180.000 pesos, en 12 o 18 cuotas sin interés.

Las motos más vendidas durante junio fueron Gilera Smash; Corven Energy 110; Honda Wave 110 S; Motomel B110; Keller KN110-8; Guerrero G110 Trip; Honda XR 250 Tornado; Honda CG 150 Titan; Motomel S2 150; Corven Mirage 110.

Según el director institucional de Acara, Carlos Movio, la recuperación que el sector registró en junio “refuerza la idea de que la actual pandemia puede influir positivamente en la actividad porque los motovehículos son la alternativa ideal al servicio público de pasajeros, que hoy se busca desalentar”.

Sin embargo, advirtió que el repunte, igual que ocurrió en los autos, ya provocó “problemas de reposición de unidades”.