Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná.

El Cardenal Estanislao Esteban Karlic está siendo despedido con una misa exequial en Paraná. Tenía 99 años y dejó una huella profunda en la Iglesia argentina.

Con profundo pesar, la Iglesia católica argentina está despidiendo este sábado al Cardenal Estanislao Esteban Karlic , fallecido a los 99 años tras atravesar diversos problemas de salud. La misa exequial se está llevando a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Paraná, y es presidida por el Arzobispo de la ciudad, Monseñor Raúl Martín.

Karlic, de ascendencia croata, fue creado cardenal en 2007 por el papa Benedicto XVI y ostentaba el título de obispo más longevo de la Argentina. Su legado, amplio y trascendental, marcó una etapa clave en la vida de la Iglesia tanto a nivel nacional como internacional.

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

Último adiós al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en la Catedral de Paraná

Nombrado arzobispo coadjutor de Paraná por Juan Pablo II en 1983, asumió como arzobispo titular en 1986 tras el fallecimiento de Adolfo Tortolo. Desde entonces, su figura fue central en el desarrollo eclesiástico argentino y latinoamericano.

Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria fue su participación como orador en la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Santo Domingo en 1992. A partir de entonces, su influencia se expandió a diversos organismos vaticanos y episcopales.

Dentro de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), desempeñó un papel protagónico durante más de una década. Fue segundo vicepresidente desde 1987, primer vicepresidente en 1990, y presidente entre 1996 y 2002, luego de ser reelegido por sus pares. Su estilo pastoral, su formación teológica y su capacidad de diálogo marcaron su liderazgo.

A nivel internacional, el papa Juan Pablo II lo designó secretario especial del Sínodo de los Obispos para América en 1997 y, en 2001, presidió la comisión para el mensaje en la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. También fue asesor de la Pontificia Comisión para América Latina entre 1989 y 2000, y presidió la comisión del Pontificio Colegio Pío Latino Americano entre 1992 y 1994.

Karlic también tuvo una activa participación en áreas de evangelización, cultura y educación. Presidió la Comisión Episcopal del Jubileo del año 2000 y encabezó o integró otras comisiones claves, como Pastoral Universitaria, Fe y Cultura, y Catequesis.

El Cardenal Estanislao Esteban Karlic será recordado como una de las figuras más relevantes del episcopado argentino del último siglo, cuyo legado espiritual y pastoral perdurará en la memoria de la Iglesia.