Desesperado pedido de santaelenense varado en Buenos Aires

"Mi hija más chica, de 4 años, ve mi foto en el teléfono y llora. Me extraña y yo también los extraño a todos. Estoy desesperado. Necesito volver a mi casa con mi familia", dijo Carlos Godoy a diario UNO. Viajó hasta Ciudadela, en Buenos Aires, para realizar un trabajo de albañilería. Cuando quiso regresar se enteró que no podía, debido a la cuarentena total impuesta por el Gobierno Nacional ante la pandemia del Covid-19 coronavirus. La mujer a la que le realizó el trabajo le prestó una habitación pero, día a día, gasta lo que le queda de dinero. Envió un mensaje al intendente de su ciudad, Daniel Rossi, pero no obtuvo respuestas.

Godoy está en el barrio Ejército de los Andes desde hace más de un mes. Es padre de 8 hijos. Lo llamaron para realizar un trabajo de albañilería, necesitaba el dinero y no lo dudó. La misma persona que le otorgó "la changa" le prestó una habitación y es donde se está hospedando. Pero ya le queda muy poco dinero del que ganó y sigue sin poder regresar a su ciudad.

El santaelenense contó que envió un mensaje a la página de la Municipalidad, destinado al intendente Daniel Rossi. "Le pedía ayuda para volver, pero bloqueó mi mensaje y ni me contestó", relató el entrerriano.

Mientras tanto la familia se mantiene con una pensión otorgada por Nación. "Estaba trabajando y donde estoy no tengo ni televisión. Sabía que se iban a suspender las clases pero nunca pensé que las medidas iban a llegar a tanto", dijo e insistió: "Necesito volver a mi ciudad, para estar con mi gente y abrazar a mis hijos".