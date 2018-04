Cruzada





A nivel internacional, el Rotary tiene el orgullo de colaborar con la eliminación de la poliomelitis. Según Metivié desde 1985 se comienza a gestar la idea de eliminar esta enfermedad, que es muy contagiosa y es causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede provocar parálisis en cuestión de horas. "El Rotary Internacional se asocia primero con la Organización Mundial de la Salud y luego con la Fundación de Bill y Melinda Gates para que prácticamente se erradique totalmente", explicó el rotario. "Nosotros hemos vacunado contra la hepatitis A y B cuando no existían vacunas aquí. Cuando Salud Pública no tenía implementado el calendario, nosotros teníamos el programa que se llamaba Hepato 2000. Como médico estuve 47 años en el hospital y fui jefe de Cirugía, entonces siempre beneficié al hospital Materno Infantil San Roque. Como rotario estimulé la formación de la mejor guardería que tuvo la provincia de Entre Ríos y fue modelo en la ciudad, también apoyé la formación de un servicio de cirugía. Luego vimos la necesidad de implementar algo para las madres del interior que tenían sus niños internados y dormían en los pasillos. Así nació la Casa San Roque, que es muy modesta, tiene capacidad para 20 madres y fue construida en el marco de los 100 años de la Fundación Rotary Internacional en 2005. Todos los rotarios de mi club, con dinero de su bolsillo aportaron para construir esa casa. Allí las mamás tienen comida, teléfono, esparcimiento, contención y está exactamente al lado. Por cuestiones ajenas a nuestra voluntad no nos permitían la entrada, pero por intermedio de Cristina Cremer de Busti –que fue nombrada madrina– nos facilitaron la entrada hacia el hospital a través de una puerta. Así se unió la Casa al hospital. Vacunamos, hacemos intercambio, becamos, aportamos a la sociedad lo que podemos", describió el doctor Centurión. Actualidad "Rotary sigue luchando fundamentalmente para concientizar a las personas para que haya más solidaridad, más tolerancia, no solamente dinero. Hay que concientizar en ayudarnos entre nosotros, no depender solamente de los políticos. Para vivir y llevarnos bien es necesario ser solidarios entre nosotros.



El Rotary busca pulir la relación interhumana", destacó el presidente, a lo que el extitular de la fundación agregó:

"Si bien hoy venimos a contar nuestro trabajo porque estamos de aniversario, todos los días se realizan acciones para colaborar con la sociedad. Como establecimientos educativos ahijados, que es el caso de la Escuela de Lourdes a la que le brindamos útiles escolares, biblioteca, sala de computación. También estamos con las becas para alumnos del Secundario y universitario. Tenemos intercambio a corto, mediano y largo plazo. También de profesionales, embajadores de buena voluntad. Como por ejemplo, doctores que se becan para que vacunen en otros países. En nuestra sede de calle Concordia 270 se encuentra la Fraternidad, donde todos los días del año prestamos elementos ortopédicos a quien los necesite". También los rotarios destacaron que ya se encuentran trabajando en el premio del mejor compañero, distinción que año a año destaca a un alumno del Secundario. "No es el mejor alumno, es el mejor compañero pero a veces coincide. Ese chico es distinguido por sus valores con pergamino y medalla en el Teatro 3 de Febrero donde lo acompaña la familia y es un orgullo".





El doctor Julio Ramón Centurión y Luis Santiago Metivié –actual y anterior presidente, respectivamente– del Rotary Club Paraná visitaron UNO para recordar que un día como hoy de 1928 recibieron la carta constitutiva que los nombraba parte de esta organización internacional. "El Rotary nace a través de grupos heterogéneos donde, por medio de la amistad, se generan acciones. Hoy hay 32.000 clubes y millones de rotarios en el mundo", manifestó Metivié. Esta organización internacional –que fue creada por Paul Harris en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) en 1905– moviliza millones de dólares anuales en actos de servicio con el fin de mejorar la calidad de vida de la humanidad. En Paraná, el 7 de abril de 1928 la nómina de los 18 fundadores estuvo compuesta por: Luis Ayarragaray, Ezequiel Balbarrey, Juan A. Barbagelatta, Manuel Basaldúa, Conrado Coll, Juan C. Etchebarne, Nicomedes Guillen, Miguel O. Laurencena, José Mántaras, Francisco Medus, Juan E. Muzzio, Apolinario Osinaldi, Carlos Pennatti, Emilio Ricciardi, Guido Sachetti, Humberto Avoia, Cándido Uranga y Roberto Vanetta. Pasaron los años y se renovaron los socios, más hombres y mujeres vecinos de la ciudad se incorporaron y tomaron conciencia de fines y objetivos, logrando siempre concretar programas de beneficio social. "En nuestros 90 años una de las obras que nos distingue es haber colaborado con la construcción del túnel subfluvial, en lograr instalar la idea y la petición ante las autoridades. Eso fue un hecho histórico para lograr esta conexión con el país. Después del Túnel, uno de nuestros socios actuó mucho para la concreción de la doble vía en la ruta 168, que demandó reuniones con rotarios de Santa Fe, gobierno y Vialidad. Por ahí son cosas que no se saben pero que a nosotros nos llenan de orgullo", expresó Metivié. Para que Paraná pueda constituirse como club rotario necesitó un padrino para darle validez. Ese padrino fue Buenos Aires, que tiene dentro de sus rotarios honorarios al actual papa Francisco. "Cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires fue distinguido con este título y cuando fue elegido pontífice se lo volvió a nombrar", manifestaron los entrevistados.