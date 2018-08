Desde octubre hay más despidos y se deteriora la calidad laboral

Este Día de San Cayetano , patrono religioso a quien la grey católica –e incluso quienes no son católicos– le piden por el milagro de tener o mantener un trabajo, se da en un contexto crítico de realidad económica, social y laboral en todo el país. Y en el caso particular de Entre Ríos no escapa a esa tendencia; más bien aquí está acentuada.