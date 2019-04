Desde este martes aumenta el precio del pasaje de colectivos

de la comisión de Servicios Públicos del Concejo "será tratado en los términos y plazos que rigen en dicho cuerpo, ante lo cual y sin perjuicio de su posterior tratamiento y aprobación por parte del mismo, este Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos y plazos previstos en el actual marco regulatorio -Ordenanza 9462, artículo 52– tendrá la potestad subsidiaria de fijar la tarifa. Y considera que "debe prever los recaudos pertinentes a los fines de no generar reclamos y planteamientos que se puedan originar por parte de la concesionaria del servicio ante el vencimiento de estos plazos de más de siete meses, en un contexto inflacionario y de quita de subsidios de Nación, que alteró radicalmente el funcionamiento del transporte público de todo el interior del país.





Prueba de esa demora, a cuenta de poner en riesgo la prestación básica, es que el boleto está en 22 o 23 pesos en la mayoría de las capitales del país, y entre 18 y 20 pesos en las ciudades entrerrianas.





Cada evaluación de suba del boleto de colectivo ha tenido a lo largo de los últimos años inevitables momentos de tensión, de discusión, y de peleas interesados con necesidades o conveniencias políticas entre oficialismo y oposición política de turno. Unos y otros han estado en ambos bandos.





Pero difícilmente pueda encontrarse otro caso similar a este último pedido y evaluación de incremento tarifario, que se inició en septiembre y casi siete meses después se concretó, con todos los dictámenes y estudios técnicos correspondientes.





Peleas intestinas del oficialismo, de larga data, y enfrentamientos con otros sectores políticos previo a la reciente elección, fueron en gran parte responsables de que no prosperara el trámite. No fue la calidad o no del servicio, sino el interés o conveniencia política partidaria la que primó en la discusión o dilaciones de las últimas semanas.





La resolución y la inminencia de la puesta en vigencia por parte del Ministerio de Transporte de la Nación había trascendido previo a las elecciones, tal como informó UNO. Y este lunes se confirmó que la cartera nacional, a cargo del funcionamiento de SUBE, dispuso ya la actualización de todos los sistemas informáticos para que a partir de hoy, los usuarios abonen la nueva tarifa, en la categoría que les corresponda.





El boleto general irá a 20 pesos, ya que durante 180 días el municipio subsidiará 2,80 pesos por cada pasaje.

El resto de las categorías quedarán: el boleto Primario en 2,28 pesos; Secundario a 5,71 pesos; Terciario y universitario: 6,84 pesos; Obrero 14,83 pesos; Jubilado a 10,26 pesos; y Nocturno a 29,64 pesos; mientras que el boleto en franja horaria no pico (8.30 a 11) quedará en 18,24 pesos.

Vale recordar que en Paraná está en vigencia también el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), que favorece a estudiantes primarios y secundarios. Mientras que acceden a la Tarifa Social (con un descuento del 55% sobre el precio de la tarifa plana), beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o por Embarazo; del Plan Progresar; personal de Trabajo Doméstico; ex combatientes; de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen; monotributo social, entre otros

Las empresas y el municipio iban a ser notificadas de la finalización de las tareas informáticas pertinentes