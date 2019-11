Desde el 11 de noviembre en Entre Ríos se podrá solicitar el DNI digital

Restricciones. Con este servicio no se podrá votar ni salir del país.

La provincia de Entre Ríos se adherirá al sistema de DNI digital, el cual se podrá solicitar en cualquier Centro de Documentación Rápida o Móvil de la Provincia. El servicio, que estará disponible a partir del 11, se realizará opcionalmente, durante la actualización, renovación o cambio de domicilio. La directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Victoria Aizicovich, informó: “El DNI en tu celular es una herramienta que permitirá a la población acceder al Documento Nacional de Identidad desde su celular y tendrá la misma validez que el DNI tarjeta”.

“A este sistema podrán acceder los ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia vigente, mayores de 14 años, que tramiten un nuevo ejemplar de DNI en cualquier Centro de Documentación Rápida o Móvil de la provincia”, agregó la funcionaria.

El DNI en tu celular tiene las mismas funciones que el DNI tarjeta, aunque, por el momento, no será válido para votar ni para salir del país. Asimismo, cuenta con altos niveles de seguridad: clave numérica de acceso que crea el ciudadano al descargar por primera vez el DNI; no permite capturas de pantalla del DNI y se encuentra acompañado de un certificado firmado digitalmente, que se instala en el teléfono la primera vez que se descarga.

Estas medidas de seguridad no solo protegen el mecanismo, sino que también hacen único ese DNI, ya que no podrá descargarse en dos teléfonos con un mismo código y/o descargar un DNI que no sea el del ciudadano. La cuenta de Mi Argentina en la aplicación y dispositivo son personales.

Para acceder al sistema el ciudadano deberá contar con un celular inteligente, sistema operativo Android, acceso a Internet y casilla de correo electrónico.

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas es un organismo con dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Secretaría de Justicia, con jurisdicción en todo el territorio de la provincia. El organismo tiene su sede central en calle Deán J. Álvarez 31/33 de Paraná.