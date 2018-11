Desde Apyme se advirtió que el sector no puede pagar un bono de $ 5.000

El dirigente paranaense de Apyme, Manuel Gabás, se refirió a la imposibilidad de ese sector de pagar el bono de 5.000 pesos que plantea el Gobierno nacional. "Venimos padeciendo un achicamiento sistemático debido a las políticas de Estado y no podemos bancar el bono", aseguró a el dirigente a APF.





Si bien coinciden con la necesidad de que ingrese un plus de dinero a los bolsillos de los asalariados, dan cuenta de la imposibilidad de muchas empresas pequeñas de efectivizar el pago de un bono. "Las pymes del comercio y de la industria están atravesando por una situación muy difícil. Todos los días desaparecen pymes y comercios, las empresas cada vez se están endeudando más y las que no se están endeudando están dejando de pagar las obligaciones tributarias y los aportes jubilatorios y, además, están abonando los salarios con demora o en cuotas porque el mercado interno está paralizado", sostuvo Gabás al hacer un pantallazo de la situación por la que atraviesa el sector.





Según Gabás hay empresas que sí están en condiciones de pagar este bono e incluso más: "Sí podrán aquellas que fueron más beneficiadas por el modelo, como por ejemplo las empresas de comunicaciones, las agrícolas ganaderas, los bancos, etc, pero a nosotros, que venimos padeciendo un achicamiento sistemático debido a las políticas de Estado que impactan negativamente en el mercado interno, se nos hace muy difícil".





Luego insistió en que no se oponen al pago de un bono, pero destacó la necesidad de que "el Estado compense -por ejemplo con el pago de los aportes jubilatorios- a aquellas que no están en condiciones de pagar un plus a sus empleados".





Cuando se le planteó que el Gobierno dice estar analizando la posibilidad de asistir financieramente a aquellas empresas privadas que no puedan pagar el bono, la respuesta de Gabás fue contundente: "El problema es que todos los créditos son usurarios y tienen tasas superiores al cien por ciento".





"Hoy la empresas pymes no recurren a los bancos porque eso significa salir de la braza para caer en el fuego. Ya nos quemamos con leche durante la crisis de 2001, por eso ahora pasamos por enfrente de los bancos, pero no entramos", aseveró.





"Las pymes no van a ir al endeudamiento con los bancos porque las tasas del cien por ciento son prohibitivas y sólo conducirán a acelerar el proceso de quiebra", subrayó.









Crisis inducida





En otro tramo de la entrevista, Manuel Gabas afirmó que la crisis por la que está atravesando el país "no es una tormenta, sino que es una crisis que está inducida para favorecer a todo el sector agroexportador, al extractivo y al sistema financiero, en detrimento de un mercado interno que está empobrecido y en el que la cadena de pago si no está rota, está atrasada".





En este marco, manifestó: "Si el Gobierno nacional es el autor de todo este modelo, deberá hacerse cargo de esta necesidad de los sectores asalariados de recibir un poco más dinero pero sin perjudicar a un sector que está en crisis, como es el de las pymes".





¿Cuál es el parámetro para determinar qué pymes y empresas están en condiciones de pagar un bono y cuáles no?, le preguntó esta Agencia, a lo que Gabás contestó: "Las que pueden pagarlo son las pymes que hacen a la logística de las empresas agroexportadoras, vinculadas a los bancos, a los sectores extractivos y a la industria que tiene capacidad de exportar".





"Los que no exportamos no estamos en condiciones de pagar este bono, aunque reitero que sabemos que es necesario para el sector asalariado, que es el que más está sufriendo", enfatizó luego.





"A todo esto el Gobierno nacional lo sabe", aseguró, al tiempo que informó que "el lunes pasado la dirigencia nacional de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) se reunió con el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, a quien le narró cómo viene en caída los negocios chicos y medianos, y la producción nacional".





Finalmente Manuel Gabas sintetizó: "Este bono es necesario para el sector asalariado, pero no lo podemos bancar las pymes".