En 2014 el dólar tenía un valor de 8 pesos, con la vigencia del denominado cepo. El litro de leche, en el supermercado, costaba 7 pesos y un paquete de un kilogramo de harina, 8 pesos en promedio. Y el litro de nafta súper, tomada como referencia para la aplicación del valor de la Unidad Fija, que determina los montos de las distintas infracciones, rondaba los 13 pesos.

En seis años la inflación acumula un incremento promedio del 230%, aunque en algunos casos es mucho mayor.

Sin embargo, desde entonces, las multas por infracciones, incumplimientos o violaciones a las ordenanzas de tránsito, transporte, de obras, de habilitaciones y funcionamiento de locales comerciales, ambientales, entre tantas otras que ordenan el funcionamiento de la ciudad se mantienen congeladas.

De allí surgen valores irrisorios, como que una multa por mal estacionamiento signifique abonar solo 600 pesos –aunque por pago voluntario inmediato sea 300 pesos–. Ese monto, comparado con otras ciudades de la provincia e incluso del país, resulta hasta 10 veces menor.

Las multas de todo tipo, no solo las que sancionan faltas en el tránsito, no tienen un fin recaudatorio, claro está. Apuntan a reeducar y garantizar el ordenamiento y la convivencia comunitaria.

Esos valores mínimos generan también un mayor desapego al cumplimiento de las normas en todos los ámbitos y actividades de la ciudad. Eso queda en evidencia en los juzgados de Faltas municipales, que hay días que colapsan por la cantidad de infractores que van a realizar sus trámites.

Las nuevas autoridades municipales ya han tenido algunos contactos con responsables de estas áreas. Se conoció que a lo largo de la actual gestión municipal, en varias oportunidades se hicieron propuestas formales desde los juzgados, que no fueron tenidos en cuenta por el área de Fiscalía municipal, de quienes dependen esos organismos.

La desactualización de los valores lleva a que Paraná sea, seguramente, la ciudad con las multas más baratas en el país, dicho de otro modo, donde menos cuesta cometer infracciones. Resulta claro y evidente, en muchas de las contravenciones tipificadas, que es más conveniente incumplir que tener la documentación o cumplir con las exigencias.

Vale aclarar que el monto es asignado por los jueces de Faltas, que deben evaluar distintos condicionantes o agravantes, como la reincidencia, pero que en todo caso deben ajustarse a una banda de valores mínimos y máximos.

Consultados por UNO, funcionarios municipales de Concepción del Uruguay y de Concordia confirmaron que todas las multas se aplican bajo una fórmula determinada por el valor de la nafta súper, hoy situado en casi 60 pesos. Así, la banda entre multas mínima y máximas, contempladas en unidades fijas, se ha ido actualizando en esas localidades. En general, esa situación se da tanto en las localidades del interior entrerriano, como en otras provincias.

Hasta la Policía de Entre Ríos, que controla las rutas provinciales, tiene otra escala en el régimen de sanciones, aplicando el valor actual de las naftas; las mismas infracciones en Paraná cuestan cuatro o cinco veces menos.

En las comparaciones de los valores por infracciones de tránsito –por ejemplo– que se remiten desde otras ciudades, se pueden apreciar montos que superan con holgura los tres dígitos.

De hecho, por el incremento del litro de nafta, semanas atrás en Santa Fe, la Legislatura provincial resolvió rebajar un 50% el valor de las multas de tránsito. Se determinó que el litro de nafta tenga un valor de 25 pesos; con la Unidad Fija en ese monto, la multa más alta puede llegar a 7.500 pesos, cuando antes del cambio de legislación, alcanzaba los 15.000.

En la capital provincial la Unidad Fija quedó congelada en 12,88 pesos desde 2014, coincidente con el costo del litro de nafta súper en aquel año.

Con ese valor han quedado a valores irrisorios las multas por distintas infracciones a las ordenanzas vigentes.

Ejemplos

El Régimen de Aplicación de Penalidades en el ámbito de Paraná está regido por las ordenanzas N° 5.614 y N° 9.211.

En el caso del tránsito, se pueden mencionar:

• No tener puesto el cinturón de seguridad tiene un costo que va desde las 50 unidades fijas a las 150, es decir, que parten desde 644 pesos y hasta casi 2.000 pesos; por no tener seguro obligatorio, por exceso de velocidad o cruzar el semáforo en rojo, desde 1.000 pesos. Por no usar casco de seguridad en motocicletas, las sanciones van desde 50 Unidades Fijas, lo que significa un monto de 600 pesos. Y por conducir luego de haber consumido alcohol, desde 200 a 600 unidades fijas; sería desde 2.500 a hasta 7.500 pesos como máximo. La Policía de Entre Ríos, por ejemplo, tiene una escala desde 100 hasta 1.000 unidades fijas por la misma infracción en rutas provinciales: las multas –con la unidad fija en el valor actual de la nafta súper– parten desde 6.000 pesos, casi tres veces más que en Paraná.

Otras áreas

*Por ruidos molestos, una infracción que genera una importante cantidad de problemas entre vecinos con demandas en el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, la multa en Paraná se establece entre 70 y 1.000 UF: es decir, la sanción mínima es de 644 pesos.

*Las infracciones a las disposiciones del Código de Edificación, otra área conflictiva para la convivencia social, son penadas con multas cuyo monto mínimo se establece en 100 y 2.000 UF; es decir, desde 1.288 pesos.

*Por funcionamiento de espectáculos, baile o diversión pública sin obtener permiso se pena con multas cuyo monto mínimo va de 100 UF y un máximo de 2.000 UF.

*En el área comercial, según el artículo 95 de la Ordenanza N° 5.615, se multa desde 70 UF –900 pesos– la tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte y manipulación de alimentos faltando a las condiciones higiénicas bromatológicas.