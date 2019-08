Tras el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo, la semana abrió con una vertiginosa escalada del dólar, que llegó a venderse a 66 pesos en la casa de cambio de calle Urquiza en Paraná, y a valores similares en los bancos del microcentro. Fue cerca del mediodía cuando el local pudo comenzar a operar, ya que antes sus referentes optaron por no comprar ni vender, y tampoco encender la pizarra por no contar con una cotización firme.

Comparado con el viernes, cuando la divisa había registrado una leve baja y llegó a los 46.30 pesos para la venta, el aumento de este lunes llegó a ser prácticamente de 20 pesos, en una jornada colmada de ansiedad e incertidumbre en los mercados y agencias.

Con valores fluctuantes, ya al inicio de la jornada en el Banco Nación el dólar cotizó a 51,50 pesos, pero con el correr de la mañana trepó de manera alarmante y perforó la barrera de los 60 pesos, superando ampliamente ese importe en la agencia de cambio de la capital entrerriana, donde finalmente hubo un retroceso y cerró en 57,49 pesos.

Antes de volver a habilitar las operaciones, Milagros Kuroski, responsable de la firma, había explicado a UNO: “El cuadro es de mucha cautela. Nosotros en este momento no estamos realizando operaciones, no estamos ni vendiendo ni comprando hasta establecer específicamente en qué precios se va a operar. Hay cotizaciones a nivel informativo pero nuestros proveedores no están operando todavía”.

“Ante esa situación nosotros preferimos ser cautelosos y esperar a que se estabilice el tipo de cambio y ver a qué precio se va a conseguir concretamente, y entonces sí, en función de eso abrir la pizarra y poder operar normalmente”, agregó.

Demanda previa

La expectativa era que la situación se regularizara promediando las 10.30, que es el horario de apertura de los mercados, pero la falta de referencias concretas sobre el precio de la divisa generó una demora mayor, por lo que se sugirió a quienes se acercaron a comprar que vayan directamente hoy, con un panorama más certero.

Según Kuroski, desde temprano ayer habían asistido muchas personas con intención de adquirir dólares: “Ya desde la semana pasada notamos bastante crecimiento en la venta. Hubo algún nivel de ansiedad con respecto a esta noticia y temprano no teníamos la posibilidad de vender porque no contábamos con cotización”, manifestó.

En cuanto a la demanda previa a las PASO, observó: “En general, la semana pasada hubo mucha demanda de público por dólares, previendo esta situación, pero era inimaginable este salto. De hecho en todos los sectores en que hay especulación uno trata de tener en cuenta las encuestas, las perspectivas y demás respecto del mercado y las acciones, y el dólar terminó bajando el viernes a última hora, por eso este salto fue sorpresivo”.

Asimismo, evaluó: “Si bien en julio ya se incrementó la demanda, el ticket promedio fue bajo y tenía que ver mucho más con un pequeño ahorro por el ingreso extra del aguinaldo. Después, más cerca de lo que fue fin de mes y durante la semana pasada notamos un importante cambio y aumentó bastante el promedio de compra: diría que el ticket promedio se duplicó o triplicó”.

Impacto

Consultado sobre el comportamiento del precio de la divisa tras las PASO, el economista Luis Lafferriere advirtió: “Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el valor del dólar estaba planchado, porque había una decisión política de sostener la demanda especulativa para no generar una crisis antes de las elecciones de este domingo. Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó dinero con este fin y eso fue lo que lo contuvo, pero es insostenible por mucho tiempo más ese valor”.

En este marco, analizó: “Si el dólar se mantiene a este nivel al que subió al comenzar la semana, o aumenta más, es indudable que el impacto va a ser realmente gravísimo para la sociedad, porque hoy el dólar está definiendo prácticamente los precios del conjunto de la economía, y no solo de las cosas que están dolarizadas, como los combustibles y tarifas de servicios públicos (electricidad, gas, transporte), sino que todo lo que se importa y exporta va a seguir el valor del dólar y eso va a significar un golpe muy duro a nivel inflacionario”.

Por último, evaluó: “El dólar impacta sobre el conjunto de los precios y sube casi todo, menos los salarios y los haberes de los jubilados. Cuando sube, el dólar después no baja, porque la Argentina tiene una estructura que lo único que le permite generar dólares genuinos son las exportaciones. Pero a los exportadores el Gobierno no los obliga a tener que traer los dólares y no los están liquidando, porque era artificial su valor y esperan a que aumente”.

Reacción de los mercados en la apertura de una semana difícil

Además del dólar, ayer se disparó el riesgo país, mientras que los bonos se derrumbaron tras la estrepitoso resultado de las PASO, que posicionó a Alberto Fernández con una amplia diferencia sobre el actual presidente Mauricio Macri.

En el mercado local, el índice S&P Merval se hunde casi UN 32%, liderado por acciones del sector financiero y energía. Algunos papeles sufren derrapes superiores al 40%, consignó Ámbito Financiero.

Además, las acciones argentinas en Wall Street se derrumbaron hasta EL 57%.

En tanto, los papeles de Loma Negra llegaron a caer más del 67%, aunque recortaban la caída aL 57%. También las acciones de Edenor se desplomaron UN 56,3%; Central Puerto un 54,2%; Galicia el 53,6%; BBVA el 53,2%; y Pampa Energía un 51,7%.

Ante tanta incertidumbre, hay muchas expectativas por el comportamiento de los mercados en lo que resta de la semana.