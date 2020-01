Descartaron dengue de la patología que afecta al africano internado en Concordia

El paciente oriundo de Mozambique, África, continúa internado de modo preventivo en observación y aislamiento. “Puede ser una enfermedad que no es típica de este lugar”, explicaron desde Epidemiología de Entre Ríos.

En diálogo con Diario Río Uruguay, Diego Garcilazo, director de Epidemiología de Entre Ríos, detalló cómo avanza la realización de los estudios pertinentes para determinar la enfermedad que afecta al paciente extranjero, internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

“Es una persona que está internada con un cuadro febril”, en este momento “se están llevando a cabo las investigaciones epidemiológicas de laboratorio, para determinar la causa de la enfermedad”, detalló el funcionario.

A su vez remarcó que “como es un cuadro febril que no es específico las causas pueden ser varias”, además “con los antecedentes de esta persona puede ser una enfermedad que no es típica de este lugar, pero no hay un diagnóstico de este paciente”, contó.

En ese sentido se indicó que se hicieron pruebas para hantavirus y coronavirus, a pesar de que el paciente no registra viajes a Asia, aunque se sabe que estuvo en Sudáfrica, luego en Brasil y desde allí ingresó a Argentina.

Su cuadro evoluciona favorablemente. Esta en aislamiento y con todos los recaudos del caso.

El hombre está acompañado por su esposa, quien está asintomática pero a la que también se le realizaron estudios para descartar contagios.