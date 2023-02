Desalojaron de Plaza 1° de Mayo a personas en situación de calle

A raíz de lo ocurrido, la organización no gubernamental Suma de Voluntades hizo un descargo a través de las redes sociales. "Lo que sucedió es una vulneración más a esta situación angustiante que se contradice con los principios humanos esenciales", expresó la ONG. "No molesta la injusticia social, sino que se vea la pobreza y la necesidad de ir a una plaza por un plato de comida". En este sentido, la organización informó que son más de 30 los niños que comen en las plazas e informó que también concurren personas con problemas de adicciones y psiquiátricos.

DESALOJO MUNICIPALIDAD 2.jpg Crédito: Reporte 100.7

"El objetivo era sacar a la gente de la plaza para que no se vea, no solucionar el problema. No los llevaron a ningún lado, todos terminaron desaparramados por las zonas aledañas al centro; en un garaje, en la entrada del banco, en salud pública, entre otros huecos que encontraron y con la prohibición de pisar las plazas. El problema sigue, sólo se corrió de lugar. Invisibilizar una realizad no ayuda, empeora la situación, es seguir perpetuando desigualdades, total mientras no se vean... mejor seguir incubando invisibles", denunciaron.

SUMA DE VOLUNTADES DESALOJO PLAZA 1° DE MAYO.jpg

Asimismo, informaron que el municipio cuenta con un refugio con capacidad aproximada para 32 camas y, en la capital provincial, las personas en situación de calle son 154 según el último censo y que a la fecha esos números aumentaron. "Es verdad, muchos no pueden sostener la habitabilidad porque el problema no es la falta de techo. La situación de calle es la consecuencia y es necesario un abordaje integral".

Por otro lado, la ONG respondió a los comentarios de personas que aplaudieron la medida: "Siempre decimos, si ven a alguien en situación de calle, no los lastimen más de lo que están. La violencia nunca es el camino y menos de parte del Estado".