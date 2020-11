Seis meses antes, durante abril, la dependencia contabilizó 23 accidentes con heridos en el mismo departamento, es decir, menos de la mitad de los que hubo el mes pasado. Esto sin contemplar que el número de accidentes es superior si se consideran aquellos casos en los que solo hubo daños materiales e interviene la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, desde la cual no brindaron datos al respecto; o si se suman los hechos con heridos leves, a los que asiste el personal de la comisaría que corresponde al lugar del hecho.

En tanto, en lo que va de noviembre ya ocurrieron 43 accidentes con heridos graves, en los cuales se registró un fallecido en la capital provincial. Se trató de un hombre de 61 años, quien perdió la vida el sábado 14 a las 8.30, tras ser embestido por un automovilista de 23 años en calle Miguel David y Ruta 12.

Ante la consulta de UNO, el comisario inspector Ricardo Galliussi, jefe de la División de Accidentología Vial, estimó que noviembre cerrará con un número similar al de octubre, o incluso podría ser mayor, ya que al revertirse la importante merma en la circulación de vehículos y peatones que hubo al inicio de la cuarentena, las colisiones y otros tipos de incidentes con vehículos involucrados se incrementaron. “Estamos en los índice normales, similares al tiempo de la prepandemia”, dijo, y analizó: “Lo que pasa es que se nota un fuerte aumento de accidentes debido a que con la pandemia había bajado muchísimo la cantidad, a un 20% aproximadamente del promedio. En los meses en los que comenzó a haber mayor flexibilidad, ascendió a más del 50% o el 60%, y ahora que hay mayor circulación ese porcentaje creció y estamos volviendo a la normalidad, como en la prepandemia, en cuanto a niveles accidentológicos”.

Más despistes

Durante este lunes feriado, hubo en Paraná un hecho que causó asombro por su espectacularidad, cuando previo al mediodía una conductora que circulaba en un Chevrolet Spin por la arteria de calle Mitre, en la zona del Parque Urquiza, fue colisionada por un Volkswagen Gol Power que transitaba por calle Francisco de Miranda, tras lo cual la mujer continuó su trayecto y rozó contra una camioneta VW Amarok que estaba estacionada y volcó, quedando atrapada en el vehículo, por lo que tuvo que ser rescatada por Bomberos Voluntarios.

Accidente.jpg Uno de los numerosos accidentes en Paraná durante los últimos meses.

Al respecto, Galliussi sostuvo: “Hemos notado que hay muchos accidentes con pérdida de control del vehículo, con despistes y posibles vuelcos”. Y acotó: “Es habitual que se mantenga el índice accidentológico en las encrucijadas no semaforizadas, donde se no se respeta la prioridad de paso de la mano derecha, como ocurrió en Mitre y Miranda el otro día, y otras tantas más”.

En Paraná también suelen ser frecuentes los accidentes en los que intervienen motocicletas, de diferente cilindrada. Hace justo una semana, un automóvil chocó con una moto en la que se trasladaban dos mujeres. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Alem y Pascual Palma y las ocupantes del vehículo de menor porte fueron trasladadas al Hospital San Martín por precaución, pero no sufrieron heridas graves.

En tanto, ayer una joven de 24 años que iba en una moto Gilera Smash 110cc roja fue trasladada hasta el Hospital San Martín tras ser colisionada en la intersección de calles Ernesto Bavio e Italia por un automóvil marca Ford Focus blanco, conducido por un hombre de 84 años. “Las motos son un factor que habitualmente ha estado vinculado en más de un 50% de participación en el total de los siniestros en los que hemos intervenido desde la División de Accidentología Vial”, manifestó Galliussi, quien opinó: “Hay muchos factores que influyen, pero va principalmente de la mano de la educación. Muchas veces hay imprudencia de parte de los conductores; hay falta de educación vial, que además va de la mano del control y la sanción, que son los factores por excelencia para revertir los índices de accidentes Pero pasa que el ciudadano paranaense no se siente perseguido por el control de tránsito y es usual que cometa infracciones que pueden derivar en un accidente”.

Por otra parte, mencionó que también hay bastantes incidentes de tránsito en los que participan peatones. “Este tipo de accidentes viene dado por la imprudencia, en ocasiones de los peatones, pero también de los conductores de vehículos, porque en una encrucijada o bocacalle en las zonas urbanas, esté semaforizada o no, la prioridad de paso la tiene el peatón, no el vehículo. Lo que pasa es que en Paraná usualmente no la respetan, como sí pasa por lo general en Buenos Aires”, acotó.

Bajó la mortalidad

Una de las consecuencias más drásticas en un accidente de tránsito es cuando se registra algún fallecido. Sin embargo, sobre este punto Galliussi subrayó: “Un dato que hay que destacar este año es que el índice de mortalidad ha bajado enormemente y no ha habido que lamentar tantas víctimas fatales como años anteriores, incluso en el período prepandemia, entre enero y marzo; y tampoco desde que empezó la cuarentena ni ahora”.