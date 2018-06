Denunciaron que Nación no renovará 37 programas de trabajo del Hospital Escuela

Frente al hospital Escuela de Salud Mental llevaron adelante una radio abierta. Fue ayer y a pesar del frío le pusieron el cuerpo al reclamo por la continuidad del Programa de Entrenamiento Laboral (PEL), herramienta clave para la inserción familiar y social de 37 usuarios de la institución.

Al parecer –y el hecho fue confirmado por le director del Hospital Escuela, Alejandro Ruiz– los PEL no se renovarán para 37 usuarios que son beneficiarios en los distintos emprendimientos laborales de la institución. Solo seguirían existiendo para 'nuevos' emprendedores, pero no ya para quienes vienen siendo parte de estos programas, algunos hace más de 10 años.

Por este motivo se realizó una actividad de visibilización que constó de una radio abierta para informar y denunciar cómo afectará esta situación a los emprendedores y los proyectos.

Ruiz, explicó a UNO: "Los llamados PEL son un programa laboral que implica capacitación y desarrollo de la tarea en un área determinada. Estos programas dependen de Nación y nos avisaron que serán suspendidos".

Estos PEL tienen una caducidad y luego, durante más de una década, siempre se renovaron. Para hacerlos se presentaron informes de cada uno de los usuarios según su desarrollo y si era favorable, se renovaba la propuesta. "Ahora nos llegó desde la Oficina de Empleo –de Nación– que se suspenden, no se cortan de manera inmediata, pero cuando caduquen no se renovarán. Es una forma de recorte más velada. Nuestra preocupación y de nuestros usuarios es porque muchos dependen de estos programas por el sustento que implican", aclaró Ruiz.

Son tantos los que trabajan a través de este programa que en el hospital toca de cerca aspectos importantes de su desarrollo diario. "Trabajamos en la reinserción laboral, social y familiar y esto es importantísimo desde lo económico y lo terapéutico; nos toca en esas dos cuestiones", dijo Ruiz.

Estos programas tienen tiempos diferentes por lo que comenzarán a no renovarse desde este mes y así hasta completar su conjunto, al menos es la información con la que cuentan.

Con otros tipos de programas, cuando se cortaron, desde el hospital tomaron la iniciativa de llevar adelante actividades que permitieron subsanar las faltas, al menos las económicas, pero sin dejar de reclamar. Tuvieron que realizar emprendimientos para obtener dinero recortado por organismos del Estado y en ese camino obtuvieron apoyo de artistas y de ciudadanos que se brindaron a ayudar y a colaborar. "Eso nos permitió que los usuarios puedan tener algo de sustentabilidad. Pero está el reclamo. Cuando hubo cortes de otros programas la rebuscamos para que haya un reemplazo, pero no es lo que corresponde. Por eso hicimos esta movida y le queremos dar visibilidad al reclamo, no queremos que nos corten estos programas, y por eso no nos quedamos con los brazos cruzados", contó Ruiz.

El director también dijo que desde que se conoció la noticia del corte de los PEL, la gente en el hospital se movilizó mucho por la importancia que tienen. Hicieron asambleas y la Dirección acompañó, lo mismo en la actividad de ayer que fue resuelta en una de esas instancias. También realizaron un documento con el reclamo y que se envió a Empleo para que no se interrumpa esta prestación y se entienda lo que implican en la cotidianidad de cada uno de los usuarios.

En la radio abierta de ayer, abrió el micrófono Natalia Yujnovsky, representando al Área Laboral, espacio desde dónde se vienen centralizando todas las gestiones institucionales que posibilitan la permanencia de estos programas.

Le siguieron las voces de los usuarios y coordinadores de los emprendimientos que son beneficiarios de los PEL: Buffet Cultural "El entrevero"; "Microemprendimientos Vital" –Arte en papel–; "Como en casa" –espacio de Cocina–; Huerta "La Productiva"; y el espacio de radio "La Bisagra". Además representantes del Equipo de Salas de Internación se acercaron para relatar la importancia que tienen estos programas en los procesos de externación de los usuarios de ese dispositivo.

Por último Martín Cabrera –como representante del Órgano de Revisión Provincial– y Mauro Gieco –representante de la Dirección del Hospital– tomaron la palabra para manifestar su preocupación ante este contexto y expresar su apoyo. Dieron cuenta del acompañamiento en todas las acciones de gestión institucional ya que conocen el potencial que tienen estos programas para el sostenimiento de los emprendimientos laborales.

Los PEL posibilitan que los usuarios financien gran parte de los gastos de su vida cotidiana: comida, alquileres, transportes y servicios. Es decir, hacen un gran aporte para el sostenimiento de una vida digna. Actualmente no existen otros modos de dar respuestas a la problemática de falta de empleo que tienen los ciudadanos con padecimientos subjetivos. Muchos de ellos se han visto marginados de la posibilidad de tener un empleo toda su vida. Desde la institución afirmaron la gravedad de la situación no solo porque significa retroceder en materia laboral sino que además refuerza la idea que asocia a la Salud Mental con la incapacidad, la pobreza y la destitución de derechos.