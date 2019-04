Denuncian que un militante peronista que apoya a Varisco fue agredido a golpes

Un militante de extracción peronista que apoya la postulación de Sergio Varisco a su reelección al frente de la Municipalidad de Paraná, denunció la agresión sufrida el sábado a noche por parte de seguidores del justicialismo que respaldan a Adán Bahl.





Se trata de Lucio Oliva, quien integra el sector peronista liderado por Santiago Cúcaro (candidato a concejal por Varisco). El militante se encontraba realizando pintadas con la frase "Peronistas con Varisco" en distintos paredones de Paraná XX y XXI el sábado, a las 22.30, y luego de que Oliva se retirara del domicilio de un amigo, "fue interceptado por Lucas Busten y su hermano, que lo amenazaron y le pegaron golpes de puño y con una pistola en la cara, el oído, la nuca, y las piernas, incluso lo patearon en distintas cuando cayó al piso", se informó por parte del varisquismo.

Oliva y Cúcaro sostienen que los agresores trabajan para Bernardo Arostegui, quien es presidente de la vecinal Paraná XX.

Se hizo notar que "antes de las PASO, el propio Oliva recibió llamados amenazantes de Arostegui, advirtiéndolo que dejara de hacer pintadas porque el barrio era de ellos, que respondían al 'Beto' Bahl y que si seguía le traería consecuencias".





En el comunicado de prensa del sector del intendente de Paraná, se recordó que "Arostegui es funcionario de Desarrollo Social de la Provincia y antes trabajó en el ministerio de Justicia, cuando en esa cartera estaba al frente Adán Bahl, durante los mandatos de Sergio Urribarri. Y hoy sigue vinculado al candidato a intendente justicialista e integra la mesa chica, cercana al actual vicegobernador entrerriano".

Oliva contó que "cuando empezamos con las pintadas en el barrio, Arostegui nos advirtió que dejáramos de hacerlo porque había militantes de ellos enojados y nos podía pasar algo. Esas amenazas siguieron una vez finalizadas las PASO, además porque en estos días Bahl volverá a recorrer el barrio y no quieren ver pintadas en favor de Varisco".

Oliva dijo que previo a las PASO, hubo pintadas de ambos sectores, aduciendo que había suficientes paredones para hacerlo. Además colocaron pasacalles y repartieron volantes. Pasada las elecciones primarias, los pasacalles fueron sacados por la gente que responde a Arostegui.





Los hechos





Oliva contó que siendo las 22.30 dejó la casa de su amigo y se dirigía caminando por calle Río Gualeguay "cuando aparecieron Lucas Busten, quien es asesor del senador Daniel Olano, de Islas del Ibicuy y sacó una pistola y me pegó culatazos en la cara y en la nuca y con su hermano me empezaron a pegar por todos lados. Yo forcejeo, pero caigo y ahí me patean en varias partes, en la rodilla fuertemente, mientras me amenazaban. Algunos vecinos salieron a ver qué pasaba, yo alcanzo a pararme y correr para la casa de mi amigo y al llegar, sale éste y los hecha del lugar".





"Si bien se fueron, mientras lo hacían, Busten seguía diciéndome que cuando me encuentre me iba a manotear, en el sentido que me va querer agarrar a golpes. Lucas gritaba que esto no iba a quedar así y que era una falta de respeto nuestras pintadas a favor de Varisco", se reseñó en el comunicado.





Oliva junto a su amigo fue llevado a asentar la denuncia en la comisaría 12 y por ser un incidente con arma de fuego, "fue derivado a la Fiscalía donde además se constataron las lesiones por el médico forense que le observó los hematomas por los golpes recibidos, y que además le provocó lesiones internas en un oído que le supuró durante la noche".





Este lunes, Oliva deberá ratificar la denuncia en Tribunales acompañado por un abogado y seguramente luego serán citados los agresores para dar su versión.





Oliva trabaja en el área de recolección de residuos de la Municipalidad de Paraná. Adelantó que este lunes no podrá ir a trabajar por las lesiones sufridas.