Alejandra Blanc, secretaria de Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, relató la cadena de obstáculos que debió enfrentar y que le impidieron asistir a su padre,con problemas de salud y adulto mayor, lo cual es una actividad exceptuada de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Sostuvo que sufrió abuso de autoridad en un control en el ingreso a Colón, hasta donde viajó el viernes desde Paraná, y que la custodiaron efectivos de Gendarmería hasta que debió abandonar la ciudad.

Su intención era trasladar a su padre hasta Libertador San Martín, para que allí siguiera su tratamiento médico. Pero no pudo hacerlo. "En media hora no pude gestionar su viaje", dijo ante la consulta de UNO. Ese fue el tiempo límite que le dieron para que permaneciera en la ciudad y siempre custodiada por la fuerza de seguridad. Finalmente logró el traslado este domingo, en ambulancia.

"Los que tuvieron contacto conmigo fueron un inspector de tránsito, muy amable, pero cumpliendo las órdenes que le daba su jefa vía mensajes; y un gendarme, de muy poca palabras y con una actitud hostil. Permanecieron la media hora afuera de la casa de mis padres y a la media hora en punto el gendarme me tocó timbre para que me fuera", describió.

Alejandra decidió hacer público lo que le tocó vivir, mediante una reflexiva publicación en su cuenta de Facebook. Allí contó que el viernes viajó desde Paraná, donde vive, hacia Colón, la ciudad donde nació y viven su padre y su madre, ambos adultos mayores en riesgo por la pandemia de Coronavirus COVID-19.

"Mi viaje fue motivado por la necesidad de hacerme cargo de cuidados esenciales. Y sobre todo con el objetivo de regresar el día domingo con mi padre, que en las últimas semanas comenzó a presentar episodios que comprometen seriamente su salud integral, siendo asistido en los últimos 15 días en diferentes instituciones médicas de la ciudad", relató.

Blanc sostuvo que llevaba la autorización necesaria para circular acorde a lo emanado por el DNU 297/2020, que incluye la excepción para quienes deban asistir a personas mayores. Pasó sin problemas controles en Paraná, Villaguay y Villa Elisa. Presentó documentación, le desinfectaron el auto y le tomaron la temperatura. Pero al llegar a Colón le pusieron una barrera: "Fui consultada por un inspector municipal respecto de los motivos de mi ingreso a la ciudad, al manifestarle que viajaba a buscar a mi padre para trasladarlo a la ciudad de Villa Libertador San Martín, al sanatorio donde hace más de 40 años que se asiste, el inspector consultó a su jefa quien le indicó que me consulte si no podía alguien llevar a mi padre al puesto donde me encontraba, a fin de que yo no ingrese a la ciudad. Ante esta situación y planteando que era inviable que eso ocurra, consultan nuevamente a la directora de inspectores Patricia Martínez, quien da la orden de que ingrese acompañada por Gendarmería, que me esperen en la puerta, por el termino de media hora, retire a mi padre y me vaya".

Alejandra Blanc Reflexionar para elegir con que quedarnos y que recorridos hacemos…Es necesario que este proceso de aislamiento nos... Posted by Alejandra Blanc on Saturday, May 2, 2020

"Eso fue lo que ocurrió –continuó–: una camioneta de Gendarmería, con un gendarme y un inspector de tránsito me secundó hasta la casa de mis padres. Esperaron afuera y a los 30 minutos tocaron el timbre, para custodiarme hasta la salida".

"Mientras tanto adentro, en medio de la angustia y la bronca, yo poniendo mi mejor ánimo intentando explicarles a mi madre y mi padre esta situación. Que estaba… pero que en media hora me iba… como suelo hacer bromas claro que no lo creían, pero creo que en el fondo les dolía demasiado tener que creerlo… Controlando mi tristeza para amortiguar un poco la que veía en sus caras, priorizando el cuidado…", escribió Blanc.

"Mi padre a sus 82 años no puede comprender esto que nos pasa (como nos ocurre a la mayoría…), no nos deja vernos y que en el mejor de los casos nos hace vernos solo la mitad del rostro, esto que nos limita los abrazos, no puede entender que su hija antes de saludarlo con un beso y un abrazo -luego de varios meses- vaya rápido a bañarse, no pudo entender que le proponga repentinamente viajar a Paraná para ir a la Villa… No lo puede entender porque los tiempos del amor son otros, porque el tiempo del cuidado amoroso requiere maneras humanas de hacerlo y porque en este momento donde sobra el tiempo es irreal que no haya tiempo… o que solo media hora sea el tiempo…", continuó.

"Sin dudas lo sucedido fue abuso de autoridad, aun teniendo el permiso correspondiente para circular y poder cumplir como hija con las tareas de cuidado, esto fue limitado, pero no solo eso sino que además se custodió mi permanencia. Yo no provenía de una ciudad con circulación comunitaria del virus, mantuve el aislamiento de manera estricta desde el 20/03, porque adhiero a absolutamente a la idea y necesidad de que tenemos que cuidarnos para cuidar", siguió.

Agregó que los registros de temperatura en el viaje fueron de 36°, que no le controlaron la fiebre en Colón, que el inspector los primeros 10 minutos de la charla se dirigió a ella sin barbijo, que en caso de que la ciudad de Colon sea declarada en “aislamiento comunitario”, deberá comunicarse tal decisión y que aun así se deberán contemplar situaciones que se encuadran dentro de las disposiciones emanadas desde el gobierno nacional como excepciones, con todas las medidas sanitarias que las mismas requieran.

"Para decidir solo se tuvo en cuenta la opinión de Patricia Martínez?… Será que en momentos de crisis hay quienes exponen sus mayores miserias? Será que quienes ejercen cargos con 'algo' de poder desde el discurso del cuidado se creen con poder de avasallar derechos amparados desde la Constitución Nacional para abajo… Claramente los protocolos que implementa la gestión municipal de Colón son un híbrido, que vulneran los derechos ciudadanos. Es necesario que la Municipalidad de Colón interrumpa estas prácticas deshumanizadas, que cercenan derechos", advirtió.