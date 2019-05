Este martes 28 de mayo persiste una densa niebla sobre Paraná y la región. El porcentaje de humedad es del 98%. Se espera para hoy una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 16.





En este contexto se recomienda a los conductores disminuir la velocidad, no realizar maniobras bruscas, no utilizar balizas, no detenerse en banquinas y mantener la distancia de frenado con el vehículo que los antecede. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad.