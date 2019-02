Defensores de Varisco rechazaron la elevación a juicio de la causa por drogas

Los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen rechazaron la remisión a juicio de la causa que tiene al intendente, Sergio Varisco , procesado en una causa por narcotráfico encabezada por Daniel Celis. "Deviene en falsa y arbitraria la imputación que se le hace a Varisco de que proporcionó periódicamente recursos económicos para la adquisición y comercialización de estupefacientes", se indicó en el escrito presentado el lunes en el Juzgado Federal de Paraná.





Allí se planteó la nulidad de la remisión a juicio realizada por el fiscal Carlos García Escalada, entendiendo que no existió una descripción "clara, circunstanciada y precisa" del delito que se le imputa al presidente municipal. En forma subsidiaria, se solicitó el sobreseimiento del intendente.

Para los abogados la descripción de los delitos atribuidos a Varisco no tienen un sustento "en pruebas directas ni siquiera en indicios unívocos y concordantes que consten en la causa ni se compadezcan con la realidad, pudiendo afirmar, a esta altura con cierto grado de razonabilidad de nuestra parte, que el intendente Sergio Varisco fue procesado por hechos o que no existen o que si existen no están probados que él tenga que ver con ellos".

La Justicia entiende que Celis financió el relanzamiento de su organización narco con recursos provenientes del municipio, en cuyo direccionamiento participaron el concejal Pablo Hernández y la entonces funcionaria Griselda Bordeira a través de aportes de dinero en efectivo que favorecían a personas del grupo de Celis.Pagliotto y Cullen sostienen que ese acuerdo nunca existió.