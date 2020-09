Defensa del Consumidor: ventas on line lideran reclamos

La dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Paraná recibió hasta septiembre 1.230 reclamos por posibles infracciones a la Ley Nº 24.240, cuando al finalizar 2019 se contabilizaron 1.300 reclamos, es decir 70 reclamos menos pero recién cursando el noveno mes del año.

Fabricio Retamal, titular de Defensa al Consumidor explicó a UNO que el crecimiento abrupto se generó a partir del crecimiento de las comprar on-line. "A partir de la pandemia la gente se volcó masivamente a la compra on-line y surgieron problemas con los envíos, por el embotellamiento de productos a entregar. Las empresas de correo no son tantas en Paraná y no dan abasto muchas veces, lo que culminó en denuncias. También hay que admitir que empresas que hasta el momento no eran tan promocionadas en la ciudad, con la venta a distancia empezaron a ser nombradas y la atención al público no es la mejor. Tenemos el caso de Falabella, 16 denuncias por mercadería que no llegó, no fueron respondidas. Con Adidas pasa lo mismo. Ya ante el primer reclamo la empresa no contesta. En el caso de la primera, desde la Defensoría se enviaron 16 cédulas por correo, con costo a cargo de la Municipalidad,, para que se notifiquen, respondan y envíen los productos correspondientes", detalló el entrevistado.