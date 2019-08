Decreto: ambientalistas volverán a la Justicia

La discusión por el modelo de producción vigente en Entre Ríos y su impacto en la vida humana y en el medio ambiente sigue siendo el tema central, incluso relegando a la campaña electoral. Las fumigaciones con agroquímicos en cercanías de escuelas desató un conflicto que se judicializó, y fue tanto el nivel de conflictividad entre dos sectores que debió mediar el poder político. El miércoles se conoció el segundo decreto reglamentario firmado por el gobernador, Gustavo Bordet, que a pedido de las entidades agropecuarias redujo a 100 metros (para aplicaciones terrestres) y a 500 metros (aéreas) las distancias para pulverizar con plaguicidas. Se trata de la denominada “zona de exclusión”, medida desde el casco de la escuela rural.

La Coordinadora Basta es Basta, conocida por su militancia ambientalista en Entre Ríos, anticipó que apelará en la Justicia por la vía del amparo esta resolución. Así lo confirmó la presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada, quien rechazó varios de los puntos del Decreto Nº 2.239. En primer lugar la activista consideró que la resolución tiene muchas semejanzas con el anterior decreto: “En algunas cosas es peor; por ejemplos las distancias que se ponen son respecto al casco de la escuela, es decir el centro de la escuela. Antes era a partir de donde terminaba el perímetro de la escuela”.

Ibarraz Bouzada también planteó reparos sobre la clasificación que se realiza sobre los plaguicidas y su grado de toxicidad. “Es con respecto a una toxicidad aguda, es decir con respecto a los problemas de salud que la persona presenta al momento de la aplicación. En cambio, nosotros planteamos problemas a largo plazo, lo que supone una toxicidad crónica: la genotoxicidad que nosotros planteamos en todos los papers que hemos mostrado. Son pequeñas dosis a lo largo del tiempo”.

La Coordinadora también atacó la falta de sustento científico para demostrar la conveniencia de los cambios implementados. “Dijeron que trabajaron con gente del INTA, del Conicet, de Salud, de Agronomía, pero desconozco en realidad si fueron trabajos científicos o si fue un criterio profesional que tomaron las personas consultadas. Tampoco dicen quiénes fueron esas personas. Para mí fue más un criterio personal de cada profesional que un trabajo científico publicado”, observó la ambientalista.

Si bien se deben consensuar acciones entre las diferentes organizaciones, porque se debe recordar que al Foro Ecologista se sumó Agmer al reclamo judicial, la Coordinadora Basta es Basta adelantó que es casi un hecho que se presentará un nuevo amparo. “Entendemos que se sigue incumpliendo con lo que se había pedido, aunque estamos todavía evaluando qué medidas tomar. Seguramente en las próximas horas sacaremos algún comunicado”, advirtió.

Según Ibarra Bouzada no está acatando la sentencia judicial que ratificó el Superior Tribunal de Justicia: “La sentencia judicial decía que las nuevas distancias debían tener evidencia científica o trabajos hechos por los ministerios. Y sabemos que los trabajos no están, porque fue muy poco el tiempo para hacer algún tipo de presentación. Si no hay una evidencia científica que demuestre que a menores distancias iba a tener el mismo efecto que los 1.000 metros, entonces no se estaría cumpliendo”.

Se estima que el decreto se estaría publicando en las próximas horas en el Boletín Oficial, por lo que a partir de ese momento comenzaría a tener vigencia. “El amparo sería la medida correcta, seguiríamos en la misma línea”, remarcó la militante en diálogo con UNO.

Estela Lemes, la docente fumigada: “Es un apoyo encubierto a los productores”

La docente Estela Lemes es una de las trabajadoras de la educación afectadas en forma directa por el uso descontrolado de las fumigaciones en escuelas rurales. Maestra de tiempo completo, quedó expuesta a las pulverizaciones cuando compartía un recreo con sus alumnos, en la escuela Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, en el Departamento Gualeguaychú.

Desde un campo lindero recibió el veneno en su cuerpo, y las consecuencias hoy están a la vista. Debe realizar un tratamiento de por vida para atenuar los efectos del glifosato en su cuerpo.

Por aquel episodio decidió radicar una denuncia policial, primero, y luego una acción penal, siendo la primera en llevar a los productores ante la Justicia.

Consultada por este nuevo decreto que restablece las distancias para aplicar agroquímicos, opinó: “Es un apoyo encubierto a los productores. ¿Quién garantiza qué producto es aplicable en cada caso? ¿Y no es perjudicial? Opino que siguen priorizando la producción con agroquímicos por sobre la salud”.

Comunicado

La Coordinadora Basta es Basta se pronunció públicamente a través de un comunicado en su sitio. En relación a las nuevas pautas de control se indicó: “Justamente el día de la tierra se difunde nuevo decreto (otra vez) que habilita pulverizaciones con venenos sobre nuestras escuelas rurales y nuestra gente, a 100 y 500 metros”.

En otro pasaje reclamaron una mayor toma de conciencia de la sociedad, y a la vez recordaron los elementos que convalidan el fallo judicial en el STJ. “Inmensa tristeza. Es desgastante pero claramente falta decisión y valentía política. Falta rigor científico cuando presentamos más de 5.000 estudios que fueron descartados por el Gobierno de Entre Ríos. Falta que nuestra comunidad despierte y se anime”.

“El acceso a vida y una alimentación sin venenos es un derecho básico y proteger a nuestra gente de una lluvia de venenos es nuestra meta. Orgullosos de pertenecer a la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta. Acá nadie retrocede....!!! Por una Entre Ríos libre de venenos”, finaliza el escrito de la organización que reúne a docentes, profesionales y miembros de la sociedad civil.