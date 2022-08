Decidió aprender de "fierros" para solucionar problemas en su auto

malena challiol 3.jpg Textual. Al hacer referencia a la especialidad mecánica, Malena aseguró: "Nosotras podemos hacerlo sin tener ningún tipo de diferencia con un hombre, por el hecho de que se trata de conocimiento y no de fuerza física". Municipalidad de Villa Clara

"Decidí realizar la capacitación porque vengo de una familia de mecánicos, uso vehículos y me gusta estar preparada para el día que me pase algo poder solucionarlo, además que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con autos", señaló la joven.